L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) obre la porta a què el president d’ERC, Oriol Junqueras, sigui reconegut com a eurodiputat, si bé no es pronuncia sobre si això implicaria automàticament la seva immunitat com a parlamentari, ja que ja ha estat condemnat a presó pel Tribunal Suprem. En la seves conclusions a la qüestió prejudicial presentada pel Suprem al TJUE sobre l’abast de la immunitat del pres polític, el lletrat, el polonès Maciej Szpunar, considera que l’adquisició del càrrec d’eurodiputat depèn únicament del vot dels electors i, per tant, no pot estar supeditat al compliment d’una formalitat que marqui una justícia estatal, com ara jurar la Constitució espanyola. L’opinió de l’advocat no és vinculant, ja que la decisió definitiva correspon al tribunal, si bé en el 80% de les ocasions les resolucions van en la mateixa línia del que diu el lletrat.



Szpunar subratlla que “l’adquisició del mandat parlamentari únicament pot resultar del vot dels electors i no pot estar supeditada a l’ulterior compliment de cap formalitat”. Tant l’Eurocambra com l’Estat espanyol havien argumentat que Junqueras no podia ser considerat eurodiputat perquè no havia complert amb el requisit de jurar la Constitució, un tràmit fixat a la llei electoral espanyola. Si el dirigent polític no va fer-ho va ser perquè el Tribunal Suprem l’hi va impedir. L’advocat general de la TJUE, en canvi, segueix el mateix criteri que la defensa de Junqueras, per a qui el càrrec d’eurodiputat s’assoleix en el moment de proclamació dels resultats electorals.



Szpunar, però, afegeix que Junqueras ja no tindria immunitat, perquè va ser condemnat i inhabilitat pel Tribunal Suprem abans que el TJUE es pronunciés sobre la qüestió, però en qualsevol cas considera que és l’Eurocambra la que hauria de decidir si el polític gaudeix encara de immunitat. En les properes setmanes serà el TJUE, amb seu a Luxemburg, qui es pronunciarà sobre el cas, que també pot tenir efecte en el cas de Carles Puigdemont i Toni Comín, que tampoc van jurar la Constitució i defensen que van adquirir la condició d’eurodiputats en ser escollits a les eleccions, en representació de JxCat.