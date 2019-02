El Parlament Europeu veta finalment l'acte de Falange i Democracia Nacional

El president del Parlament Europeu, el conservador Antonio Tajani, ha decidit vetar finalment l'acte de dilluns en què havien de participar els partits d'extrema dreta La Falange i Democracia Nacional. La decisió arriba l'endemà que transcendís la celebració de la conferència "El futur de les forces patriòtiques a Espanya per a la unitat i la llibertat" i que vuit eurodiputats demanessin explicacions a Tajani i l'advertissin de la "ideologia franquista i feixista" d'ambdues formacions. En un comunicat, l'Eurocambra explica que cal prevenir o aturar qualsevol "disturbi" per a l'adequat funcionament de les activitats parlamentàries i vetllar per la integritat de la institució.



Citant jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE recorda un cas de 2015 en què es va confirmar que no hi ha un dret incondicional d'accés al Parlament Europeu sota la premissa de la propaganda política perquè "no és l'espai on qualsevol dels membres del públic es pot expressar com desitja” . El comunicat addueix motius de “dignitat” i els “problemes de seguretat evidents que envolten les persones que havien de participar a la conferència” per vetar l'acte.

La conferència estava organitzada per l'eurodiputat alemany d'extrema dreta Udo Voigt i havia de comptar amb la participació dels presidents de La Falange i Democracia Nacional, Manuel Andrino i Pedro Chaparro. Entre els ponents també hi figuraven el vicepresident de Democracia Nacional, Gonzalo Martin, i el president de l'Aliança per la Pau i la Llibertat, Roberto Fiore.



Després que es conegués la informació, vuit eurodiputats -Josep-Maria Terricabras (ERC); Jordi Solé (ERC); Ana Miranda (BNG); Ramon Tremosa (PDeCAT); Izaskun Bilbao (PNV); Ernest Urtasun (Catalunya en Comú); Miguel Urbán (Podemos) i Marina Albiol (IU) van enviar una carta Tajani. En el text expliquen que "tant la Falange com Democracia Nacional són partits que periòdicament es reuneixen al Valle de los Caídos per homenatjar la figura del dictador Francisco Franco". També li recordaven que Pedro Chaparro està condemnat a quatre anys de presó per l'assalt al Centre Cultural Blanquerna de Madrid l'11 de setembre de 2013.



El possible acte de La Falange i Democracia Nacional havia generat molta polèmica, sobretot que divendres passat s'anunciés que l'Eurocambra vetava una conferència de l'expresident català Carles Puigdemont. Paral·lelament, s'està analitzant la convocatòria d'una conferència amb la participació del secretari general de l'ultradretà Vox, Javier Ortega Smith.