La participació a les generals es desploma onze punts a Catalunya respecte el 2019

La participació a les eleccions generals del 23-J a Catalunya s'ha desplomat onze punts i és del 48,6% a les 18 hores, segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior. A Espanya s'ha capgirat la tendència a l'alça del migdia, i la participació també baixa respecte al 2019, amb més de tres punts menys, amb un 53%. La participació recula especialment a Girona, amb prop de 13 punts menys, però també ho fa a Lleida 11,5 punts, a Barcelona 11,3 i a Tarragona 8,4.



Això suposa una accentuació de la tendència registrada al migdia, quan el percentatge de participació ha sigut del 36,78%, és a dir, 3,8 punts per sota de la xifra dels passats comicis del 10 de novembre de 2019 (40,58%). Segons les dades del Ministeri d'Interior, 1.994.792 catalans ja havien exercit el seu dret a vot, gairebé 200.000 persones menys que fa quatre anys (2.179.435).



La participació és inferior a les quatre províncies del principat, però a Girona és on cau amb més força. Amb 181.058 vots, el percentatge actual (46,45%) baixa 12,96 punts respecte al 2019. La segona patacada és a la província de Lleida, on fins a les 18 hores han votat 133.811 persones, que equival al 45,06% del cens electoral. La xifra disminueix 11,48 punts.



A Barcelona, la participació és del 49,19% (11,29 punts per sota) i han votat 1.977.513 persones. A Tarragona, per la seva banda, és on trobem la participació relativa més alta: 283.215 vots i el 49,30% (8,47 punts per sota).

Participació en el conjunt del territori espanyol

Pel que fa a la visió global, la participació en aquest 23-J és del 53,12%, més de 3 punts per sota que a les anteriors (56,85%). En una situació molt polaritzada i amb l'extrema dreta a les portes del govern, 18.649.591 ciutadans espanyols s'ha desplaçat als col·legis electorals per exercir el seu dret a vot. Això capgira la tendència al migdia, quan la participació superava per 2,5 punts la del 2019.