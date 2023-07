Més de 250.000 persones han votat per correu pel 23-J a Catalunya, el 91% dels sol·licitants

Un total de 251.324 persones han emès el seu vot per a les eleccions generals per correu a Catalunya, el 90,94% del conjunt que ho havia demanat (276.349). Si concretem encara més, a la demarcació de Barcelona s'han registrat 206.099 vots; a la de Tarragona, 17.035; a la de Girona, 15.365, i a la de Lleida, 12.825. Totes les xifres sumen el 4,4% del cens electoral català, que puja fins als 5.703.737 electors. Segons aquestes dades, uns 25.000 sol·licitants no han votat dins el termini estipulat que va finalitzar aquest divendres a les 14 h.

Cal esmentar, però, que la xifra de peticions no ha estat rècord a Catalunya: si aquesta vegada han estat 276.000 persones, les sol·licituds de vot per correu per a les eleccions al Parlament del 14 de febrer de 2021, en plena pandèmia, van superar les 284.000.



Panoràmica estatal

Uns 150.000 sol·licitants s'han quedat sense votar arreu de tot l'Estat

En l'àmbit estatal, 2.471.935 persones han enviat el seu vot per correu, el nombre més alt de la democràcia espanyola. Aquesta xifra es tradueix en el 94,2% de les sol·licituds admeses, que, d'acord amb Correus, van arribar a la quantitat rècord de 2.622.808 en total. Es calcula que uns 150.000 sol·licitants a tot el territori espanyol s'han quedat sense votar per aquest 23-J.



Un altre apunt: la xifra total de vots per correu emesos suposa un 99,08% més de vots respecte al nombre total de vots admesos a les últimes eleccions generals, celebrades el 28 d'abril de 2019 (1.241.716) i un 82,06% més que els registrats en els comicis celebrats el 26 de juny de 2016 (1.357.745).

Reforç extraordinari de Correus

Per dur a terme totes les tasques de repartiment, enviaments i logística, Correus ha realitzat més de 21.000 contractes de reforç. També ha obert oficines en cap de setmana i en festius locals, ha ampliat l'horari d'atenció al públic fins a les 22 h a 654 oficines de tot el país i l'ha ampliat en general a tota la xarxa, sobretot en zones on hi ha més afluència ciutadana.