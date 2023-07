Més de 275.000 peticions de vot per correu pel 23-J a Catalunya, sense superar el 14-F

Les peticions de vot per correu per a les eleccions generals del dia 23 a Catalunya registrades han estat 276.349 milions, la majoria a Barcelona. Es tracta d'uns comicis clarament marcats per haver estat convocats en període estiuenc i de vacances, el que ha disparat aquestes peticions en comparació en altres cites electorals.

Això no obstant, i malgrat ser una xifra molt elevada, aquestes peticions de vot per correu al 23-J a Catalunya no superen les de les eleccions al Parlament del 14 de febrer del 2021. Es tracta d'uns comicis celebrats en plena pandèmia de la Covid 19, en les quals les sol·licituds de vot per correu van superar les 284.000.

A Catalunya hi ha hagut 224.207 peticions de vot per correu fetes presencialment, de les quals 186.404 han estat a Barcelona, 12.616 Girona, 10.710 a Lleida i 14.477 a Tarragona. De forma telemàtica se n'han fet 52.142, amb 41.653 peticions a Barcelona, 3.921 a Girona, 2.788 a Lleida i 3.780 a Tarragona.

El procés de petició de vot per correu, que es va acabar ahir dijous 13, ha patit cert endarreriment a causa d'un contratemps a Barcelona. El jutjat número 15 de la capital va demanar a la Junta Electoral que recomptés els avals de la candidatura Units Sí. Es tracta d'un fet inèdit que va fer impossible que les paperetes s'imprimissin abans, a causa del dilatat procés.

Pel que fa a les peticions de vot per correu per a les generals en el global de l'Estat, la dada de peticions ha arribat a 2.622.808, una xifra rècord. 1.924.976 s'han fet de forma presencial i 697.832 de forma telemàtica a través de la pàgina web de Correus. La xifra de peticions és un 94,71% superior respecte a les sol·licituds fetes per a les eleccions del 2019 i un 80,45% més respecte a les del 2016, que fins ara marcaven el rècord històric amb 1,4 milions de sol·licituds de vot per correu.

Vot fins al dia 20

Un cop demanat el vot, les delegacions provincials de l'oficina del cens electoral remeten els enviaments amb la documentació electoral a l'adreça indicada per l'elector. El carter fa almenys dos intents d'entrega de la documentació en mà al destinatari i deixarà un avís perquè la reculli en una oficina si no ha estat possible entregar-la en mà. El vot es pot fer fins dijous vinent, dia 20. Correus ha posat a disposició dels electors 1.885.223 documentacions electorals, una ràtio d'entrega superior a altres processos electorals.