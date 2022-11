Què passa amb la llei del 'només sí és sí' i per què la justícia falla en la seva interpretació

La Llei Integral de Garantia de la Llibertat Sexual, més coneguda com de només sí és sí i que va entrar en vigor el 7 de setembre passat, ha inundat les portades dels mitjans per una sèrie de resolucions judicials conegudes els últims dies que rebaixen les penes de violadors condemnats. La major part havien comès delictes contra menors d'edat. Els titulars, alguns realment escandalosos, justifiquen la rebaixa de penes (en alguns casos molt importants) amb l'argument que la nova llei estableix penes menors per als mateixos delictes.

Les informacions filtrades als mitjans per alguns tribunals (especialment per l'Audiència Provincial de Madrid, que afirma tenir fins a 15 casos en revisió) han alarmat l'opinió pública que mira la llei per entendre les errades o els forats que poden haver quedat a la norma i que permeten aquesta aparent degoteig de casos rebaixats. Per part seva, el Ministeri d'Igualtat que dirigeix Irene Montero afirma que es tracta d'una mala aplicació de la norma i que els jutges no estan complint amb la llei.

En aquest maremàgnum de declaracions, acusacions creuades i titulars alarmistes, des de Público hem volgut posar una mica de llum sobre la llei, les seves conseqüències, i les actuacions de la justícia i dels seus diversos actors.

En què consisteix la llei del 'només sí és sí'?

Es tracta d'una normativa complexa, perquè canvia de manera radical el paradigma pel qual es jutgen els delictes sexuals a l'Estat. En aquest sentit, té dues característiques importants: per una banda, estableix el consentiment com a centre de la norma; i de l'altra, uneix dos supòsits delictius en un de sol. Desapareix l'abús sexual com a categoria penal i només en queda el d'agressió sexual, que abans només s'aplicava quan es podia demostrar violència i intimidació a la víctima per part de l'agressor.

La normativa estableix el consentiment com a centre de la llei

La primera sentència pel cas de La Manada va ser l'espurna que va iniciar aquesta norma, després de les massives protestes de la ciutadania (principalment dones) contra una sentència que parlava d'abús (és a dir sense violència ni intimidació) i un vot particular que definia allò ocorregut com "una gresca".



Aquesta fusió de dos tipus penals en un de sol és una cosa que alguns juristes consideren un cas únic, per no ser habitual en els canvis legals. El més normal és eliminar un tipus delictiu, o incrementar-lo o disminuir-li la pena.

S'han rebaixat les penes?

La nova llei inclou canvis al Codi Penal per la necessitat d'harmonitzar les dues figures delictives en una de sola. Per això, afirmen des d'Igualtat, es van dissenyar algunes forquilles de penes, que en alguns casos van reduir les mínimes per acollir els delictes menys greus i en altres es van incrementar per castigar conductes que ara es consideren greus.



Un exemple és l'increment de penes que la llei imposa als delictes d'agressions sexuals cap a persones que no poden donar el seu consentiment perquè estan sota els efectes d'alguna substància o quan s'han fet servir drogues per anul·lar la voluntat de la víctima. Abans, aquests comportaments eren considerats abusos i penats amb càstigs menys severs. Per això, tant el Ministeri d'Igualtat com alguns experts consideren que no s'ha produït una rebaixa generalitzada de penes com s'està deixant translluir en les darreres decisions judicials en què s'han revisat les penes a la baixa.

Els jutjats poden rebaixar les penes als ja condemnats?

Sí. De fet és un dret constitucional que es recull a l'article 2.2 del Codi Penal, que afirma que "tindran efecte retroactiu aquelles lleis penals que afavoreixin el reu, encara que en entrar en vigor hagués recaigut sentència ferma i el subjecte estigués complint condemna" . És a dir, cal aplicar la pena més favorable al condemnat, si aquest ho reclama. Des de l'entrada en vigor de la llei del només sí és sí diversos advocats d'homes que ja havien estat condemnats per abús han demanat al tribunal una rebaixa en la pena, entenent que en alguns casos les penes per les quals van ser castigats han baixat.

Tal com explica el catedràtic de dret penal de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) Manuel Cancio, aquest principi existeix al nostre ordenament perquè "és injust fer penar algú per un delicte que existia en el moment en què se'l va jutjar i que a la nova llei pot haver desaparegut o se li ha rebaixat la pena". Això es pot aplicar, tal com explica aquest expert, quan la mesura afavoreix el penat i aquest està protegit per la irretroactivitat que consagra la Constitució. És a dir, no se li poden imposar penes més altes amb la nova norma.

És normal aquesta gran quantitat de revisions?

Per als juristes, la petició de rebaixa de penes entra dins de la normalitat democràtica. Si les condicions dels delictes canvien, els advocats o els condemnats poden sol·licitar la revisió de la pena amb el principi de retroactivitat. És a dir, que se li apliqui la pena més favorable, encara que s'hagi imposat amb el Codi Penal anterior i que la condemna sigui ferma o s'estigui complint.

Això vol dir que a les revisions cal aplicar la pena mínima?

Tal com afirmen tots els juristes, no hi ha regles generals que valguin i s'han de revisar cas per cas. La rebaixa de condemnes no és un fet automàtic i els jutges han de justificar els motius pels quals, si escau, decideixin aplicar una rebaixa de la condemna. Per a alguns juristes consultats per Público, una baixada de penes en un tipus penal no ha de comportar la baixada automàtica pel jutjat a la pena menor a la nova llei.



Tot i això, en diverses revisions de condemna conegudes els últims dies els jutjats han justificat la rebaixa adduint que ara el tipus penal mínim és menor. Per a Cancio, cal que els jutges verifiquin els supòsits pels quals s'ha condemnat el penat i analitzin si la pena imposada en el seu moment ara es podria aplicar amb la nova legislació. Si la pena està prevista amb la nova llei, no es podria revisar. És a dir, si la pena imposada amb l'antiga llei cap al nou codi, la rebaixa no s'hauria d'aplicar. Aquest expert afirma que una de les funcions dels jutges és valorar primer quina pena se li hagués imposat al reu amb la nova legislació a la mà i, un cop fet això, decidir si es pot aplicar una baixada de la condemna. "El que veiem en algunes de les sentències que han rebaixat les penes és que això no està passant", afirma.

Com a exemple, el jurista posa la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid de rebaixar en dos anys la pena a un padrastre que va abusar sexualment de la seva fillastra. El tribunal va imposar primer una pena errònia, perquè només el va sentenciar a vuit anys i no a deu al no aplicar l'agreujant de prevalença contemplada ja en l'anterior llei, cosa que hauria d'haver incrementat la condemna en dos anys més. Però després, explica, aplica el mínim legal per al delicte d'agressió sexual amb la nova llei (6 anys) per beneficiar el reu. És a dir, en aquest cas, la revisió del tribunal aplica al condemnat una pena d'un delicte sense violència i intimidació. "En aquest cas la rebaixa de condemna ha estat mecànica en aplicar la pena per a un delicte que no ho és, cosa que demostra, com a mínim, una falta de perícia judicial", afegeix Cancio.



La valoració d'aquest jurista coincideix amb les apreciacions del Ministeri d'Igualtat, que afirma que hi ha una manca de formació a la judicatura i que l'aplicació que molts jutjats estan fent de la norma en la revisió de condemnes respon a estereotips més que a decisions judicials raonades.

El legislador es va oblidar d'incloure una disposició transitòria?

Durant els últims dies, algunes veus han afirmat que si la llei del només sí és sí que hagués inclòs una disposició transitòria que impedís o limités la possibilitat de revisar condemnes a la baixa aquestes revisions no haurien ocorregut o almenys haurien estat menors. No obstant això, per als experts consultats, la inclusió d'aquesta disposició a la norma no és possible.



Per a Adilia de las Mercedes, jurista especialitzada en gènere i Drets Humans, "fins i tot en el cas que la Llei de Llibertat Sexual hagués incorporat una disposició transitòria, aquesta seria per a altres aspectes perquè mai no podria impedir l'aplicació d'un principi constitucional com el recollit a l'article 9.3 de la Constitució que estipula la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables i el revers: l'aplicació retroactiva de les lleis més benignes o favorables".

Tan ineludible és l'aplicació d'aquest principi que, si la norma del només sí és sí que recull una disposició transitòria en el sentit que alguns comenten, Espanya estaria vulnerant principis recollits en els tractats internacionals que l'Estt està obligat a complir, afegeix aquesta jurista .



La mateixa opinió és compartida per Cancio, que afirma que Irene Montero o el Govern no pot contradir en una llei principis recollits al Codi Penal i a la Constitució.

El Poder Judicial no hi té res a dir?

Sí. Tal com ha afirmat el president del Govern espanyol aquest dijous, s'espera que el Poder Judicial "unifiqui doctrina" en aquest cas, fent una crida al Tribunal Suprem. Per a Cancio, el paper del Poder Judicial és essencial, sobretot en aquest canvi legal, perquè no és una mera rebaixa de penes sinó de la fusió de dos delictes diferents de l'anterior Codi Penal. "Unir criteris és clau", subratlla. "La Sala II del Penal del Suprem es pot i ha de reunir en ple per fer un acord jurisdiccional. No és vinculant, perquè el Poder Judicial a Espanya no és un òrgan jeràrquic, però és clau que marqui unes pautes per a la interpretació de la nova legislació", afirma.

I la Fiscalia?

La majoria de les rebaixes de condemnes que s'han conegut compten amb el vistiplau de la Fiscalia. En aquest sentit, experts consultats afirmen que la Fiscalia també té un paper clau per complir i que això es podria fer immediatament.



Per al jurista de la Universitat Autònoma, "el que si pot fer demà mateix la Fiscalia General de l'Estat és emetre una circular per dir als fiscals de tot Espanya que facin la seva feina, i en quin sentit haurien d'aplicar la nova norma. tarda, perquè aquesta és una actuació que es podria haver fet amb antelació a la posada en marxa de la llei". En aquest cas, la Fiscalia General de l'Estat és un òrgan jeràrquic, i per això les seves circulars haurien de ser tingudes en compte per tots els fiscals.

Està prou formada la judicatura en violència?

Des del Ministeri d'Igualtat afirmen que no es tracta de forats o errors a la llei, sinó d'una aplicació dolenta de la mateixa per part de la judicatura. Retreuen al Poder Judicial emprar-se a criticar la norma, però no en la formació de jutges i jutgesses en perspectiva de gènere. "El que està passant és que hi ha jutges que no estan complint la llei", ha afirmat aquest dijous la ministra Irene Montero.



"Ens ha passat ja amb els règims de visites per a maltractadors a la llei d'Infància i ens passa ara amb la del només sí és que és sí". Montero es refereix al cas del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW per les sigles en anglès), que ha alertat Espanya en diverses ocasions sobre la necessitat de posar en marxa un sistema eficaç de formació dels operadors jurídics per a evitar que la justícia reprodueixi estereotips masclistes i prejudicis. Montero ha afirmat que "el que farà el Govern és aplicar la llei de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, que garanteix una formació obligatòria de tot el sistema de justícia".



El Consell General del Poder Juridicial ha reaccionat a aquestes declaracions en un comunicat en què recolza els jutges i expressa "la seva més ferma repulsa als intolerables atacs abocats les últimes hores contra els membres del Poder Judicial per alguns responsables polítics".