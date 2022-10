La defensa de la víctima de la violació d'Igualada demanarà la pena màxima per a l'acusat: 15 anys de presó 

Aquesta nit de la castanyada es compleix un any de la brutal agressió sexual a una menor d'Igualada que va commocionar a tot un país. L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, ha anunciat que demanarà la pena màxima per a l'acusat, que ha xifrat en 15 anys de presó segons la legislació actual.

Se li atribueix el delicte de temptativa d'homicidi, a més del d'agressió sexual amb agreujant, perquè s'entén que els cops que va rebre la víctima "estaven orientats a posar fi a la vida de la menor" i no a la submissió per agredir-la sexualment. L'advocat també ha augurat que la data del judici es concretarà en els pròxims mesos perquè "ja no hi ha res a investigar, està tot lligat i molt lligat", i ha recordat que hi havia material genètic de la víctima al domicili de l'acusat.

Albertini ha destacat que la víctima encara està sotmesa a tractament psiquiàtric i psicològic i es recupera "a poc a poc" i ha destacat que va requerir diverses intervencions quirúrgiques per l'agressió, de les quals la jove no recorda res.

Un any de la brutal agressió de la nit de Tots Sants

La nit del 31 d'octubre a l'1 de novembre del 2021 la víctima -que aleshores tenia 16 anys- va sortir d'una discoteca d'Igualada i va ser agredida sexualment, i un camioner la va trobar despullada i inconscient en un descampat prop de l'estació de tren de la localitat.

El dissabte 23 d'abril el jutjat d'instrucció número 4 d'Igualada va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per al jove detingut i la causa està oberta per presumpta agressió sexual i assassinat en grau de temptativa. Al sumari, els agents dels Mossos d'Esquadra van manifestar que la seva relació amb persones del gènere femení està dominat per "una conducta agressiva i violenta, amb comportaments vexatoris i humiliants la majoria destinats a danyar física i moralment les víctimes". Els agents van constatar que el violador ja havia agredit abans tres dones més: dues sexualment i una altra físicament.

Els Mossos d'Esquadra el van poder identificar mitjançant diverses càmeres de seguretat i imatges extretes de 155 dispositius diferents. Tot i que l'instant de l'agressió no va quedar capturat, diverses càmeres sí que van gravar, passats uns minuts dels fets, el jove marxant amb una peça de roba que podria ser de la noia. La tecnologia també va permetre saber que el mòbil del sospitós es va connectar a diverses antenes del polígon de Les Comes.

Un dels elements clau per poder identificar el sospitós va ser un aldarull, gravat per càmeres de seguretat, que va tenir lloc la mateixa nit dels fets i on hi van participar 11 persones. Aquest grup de joves va causar danys a un vehicle i el seu amo va denunciar-ho als Mossos. Els agents van analitzar tots els incidents que hi havia hagut aquella nit a Igualada i van lligar caps en visualitzar les imatges de l'incident i comprovar que també hi havia el noi que consideraven sospitós de la violació.