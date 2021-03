La patronal demana acabar amb els aldarulls exercint autoritat "sense complexes"

Les patronals Foment del Treball Nacional i PIMEC, conjuntament amb més de 300 entitats empresarials, han celebrat aquest dijous un acte unitari a l'Estació del Nord de Barcelona per "condemnar la violència", en referència a les mobilitzacions per l'alliberament de Pablo Hasél, i reclamar la fi dels aldarulls. Els empresaris han demanat a les administracions exercir la seva autoritat i responsabilitats "sense complexos" i han mostrat el suport als Mossos d'Esquadra com a "policia democràtica". Les entitats també han reclamat ajudes directes per a les empreses i un Govern "fort" que treballi en uns pressupostos amb "sensibilitat econòmica i empresarial". A l'esdeveniment hi ha assistit més de 250 persones, entre les quals, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca.

"Els radicals antisistema no podran mai amb la força d'una ciutat que vol guanyar el futur amb treball, pau i cohesió social", ha assegurat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, per cloure l'acte. La patronal ha presentat el sector empresarial com "un dels pilars fonamentals" de l'Estat del Benestar. En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el recentment nomenat president de PIMEC, Antoni Cañete, encarregat d'inaugurar l'acte. El també president de Plataforma Multisectorial contra la Morositat ha condemnat de manera "clara i rotunda" els actes de "violència i saqueig" i ha demanat al Govern "accions concretes" per posar fi a la situació.

Més enllà d'ambdues patronals, diversos representants de les diferents entitats han llegit un manifest per reclamar la fi dels aldarulls i l'aposta per la recuperació econòmica. Sota el lema 'Ja n'hi ha prou, centrem-nos en la recuperació', el document ha posat de manifest el suport del sector empresarial als Mossos d'Esquadra, l'aposta per la col·laboració público – privada i l'impuls d'un Pacte de País per la "recuperació cívica, econòmica, cultural, esportiva i social de Catalunya".

El document, impulsat per Foment del Treball, ha estat subscrit per més de 300 entitats i empreses, com 22@ Network BCN, l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges (ACAVe), AGBAR, Barcelona Tech City, la patronal multisectorial de les empreses catalanes CECOT, Cellnex, la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (FEDERATUR) o la Unió d'Empresaris d'Automoció de Catalunya.

Entre els assistents ha estat la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca; el president de SEAT, Wayne Griffiths; el president del Cercle d'Economia, Javier Faus, i el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, entre altres.

La patronal demana formar Govern

Sánchez Llibre ha ofert diàleg al pròxim Govern de la Generalitat i ha reclamat "recuperar la lleialtat institucional" com un element "imprescindible" per tornar a tenir confiança en el conjunt de la societat. "Donin exemple de diàleg, pacte i no de l'excessiva confrontació que hem viscut", ha manifestat, després de demanar un Executiu que doni prioritat a "aixecar" l'economia i situar-la "al servei" de les persones.

Cañete també ha reclamat ajudes "directes, sostingudes en el temps i proporcionals" que garanteixin la viabilitat de les empreses, després d'un any de tancaments "arbitraris". El president de la patronal de la petita i mitjana empresa ha demanat a les administracions centrar-se en la recuperació de l'economia i constituir un Govern "ràpid i fort" que treballi en uns pressupostos amb "sensibilitat econòmica i empresarial".