La patronal i els sindicats donen el vistiplau a la reforma laboral del Govern espanyol

Les executives de les patronals i els sindicats han aprovat un preacord que aplana el camí a la nova reforma laboral que el Govern espanyol porta treballant des de fa mesos. D'aquesta manera, a falta d'alguns detalls tècnics, els agents socials donen el vistiplau al nou text que modifica substancialment l'Estatut dels Treballadors en qüestions com els límits a la temporalitat, la negociació col·lectiva o la subcontractació, entre d'altres reformes.

Tot ha fet un gir de 180 graus quan la CEOE ha anunciat que aprovava un "preacord"

Dimecres a la nit, després de més de set hores de reunió, el Govern espanyol i els agents socials van donar per acabades les negociacions en aquella jornada sense acord. Es va anunciar que tant els representants dels treballadors com l'empresariat convocarien aquest dijous a les seves cúpules, encara que des de CCOO i des d'UGT es va insistir que no hi havia preacord i que aquestes reunions servirien per a fixar posicions i per a "informar" a les executives.



Tot i això, aquest dijous tot ha fet un gir de 180 graus. Al matí, la CEOE ha anunciat que aprovava un "preacord" sobre la reforma laboral, agafant per sorpresa les executives dels sindicats, que es trobaven reunides en aquell moment. Primer la UGT i després CCOO han avançat que també se sumaven a aquest preacord, que no existia dijous a la nit, segons fonts de la taula de diàleg.

Per a UGT, aquest acord és el primer en democràcia a "sumar drets" i aconsegueix objectius fonamentals per als treballadors. En concret, per a la UGT hi ha tres avenços substancials: la recuperació de la negociació col·lectiva, la lluita contra la temporalitat i avançar en l'estabilitat a l'ocupació.



UGT dimecres a la nit mantenia que no hi havia ni preacord, però una vegada rebuda la proposta completa de la taula de diàleg, el sindicat socialista entén que s'han complert les seves pretensions.