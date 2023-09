La Pegatina presenta el nou single 'Dolce Far Niente' a ritme d'ska

La Pegatina presenta el nou single Dolce far niente (Música Global) a ritme d'ska, després de Candela, i la seva col·laboració amb Marissa Mur a A medio camino.

Dolce far niente és una expressió italiana que defineix el plaer de no fer res. És una nova cançó en català de La Pegatina, que tracta sobre la inacció social i política de les persones, de com la gent s'acomoda i espera que siguin altres els que facin els canvis socials que volen. És l'últim avançament abans de la publicació del seu proper EP.

Nou EP i tres concerts "molt especials"

Aquest nou single formarà part del proper EP de La Pegatina que es publicarà a finals d'aquest mes de setembre, amb motiu del 20è aniversari de la formació i al qual acompanyarà un còmic publicat per Norma Còmics.

Per celebrar-ho, oferiran tres concerts molt especials, un al Wizink Center de Madrid -27 d'octubre- i dos al Sant Jordi Club a Barcelona -3 i 4 de novembre-, aquest últim amb les entrades ja exhaurides.