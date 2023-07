Pic de calor històric amb municipis de Girona, Ponent i la Catalunya Central que trenquen el rècord de temperatura

Ho havien anunciat els meteoròlegs i s'ha complert. Aquest 18 de juliol del 2023 passarà a la història com un dels dies més càlids registrats mai a Catalunya -almenys de moment-, amb diversos municipis tant de les comarques gironines, com de Ponent o la Catalunya Central que han trencat el rècord històric de 43,8ºC de temperatura registrada.

La dada, que va donar-se el 2019 a Alcarràs (Segrià), ha estat clarament superada almenys per Darnius, Navata, Anglès, Banyoles, Artés i Castellnou de Seana, segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).



A partir de les dades provinents de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) -n'hi ha unes 240 a tot Catalunya-, s'observa com el nou rècord el marquen el pantà de Darnius-Boadella i Navata, ambdós punts a l'Alt Empordà. Just per sota -però per damunt del rècord previ d'Alcarràs- hi ha Anglès (la Selva), amb 44,8ºC, Artés (al Bages), amb 44,4, Banyoles (Pla de l'Estany), amb 44,2, i Castellnou de Seana, amb 44,0. Aquesta darrera és la localitat de les comarques lleidatanes que ha marcat una temperatura més elevada. Iguala els 43,8ºC la Bisbal d'Empordà.

Els 40 graus s'han convertit gairebé en la normalitat aquest dimarts, ja que s'han superat a l'interior de l'Alt Empordà, a la Garrotxa -Olot ha passat dels 41- i la Selva entre les comarques gironines; al Bages (Cardona, Sant Salvador de Guardiola, Artés o Castellnou de Bages), l'Anoia (Òdena) i Solsona, a la Catalunya Central; al Priorat (Margalef, Torroja del Priorat i Ulldemolins); a totes les comarques de Ponent (Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, les Garrigues i la Noguera); i també al Pre-Pirineu, amb puntes per sobre dels 40 a l'Alt Urgell (Organyà i Oliana) i al Pallars Jussà.

A primera línia del litoral les temperatures no s'han enfilat tant, amb màximes que s'han situat al voltant dels 35 graus, però cal sumar-hi la intensa humitat per fer-se una idea de la sensació tèrmica, mentre que al Pirineu s'han superat els 35 graus a punts de la Cerdanya, l'Aran o el Pallars Sobirà. Resumint, molta calor a tot Catalunya.