El Pirineu es mobilitzarà en defensa del dret a l'habitatge coincidint amb el pont de la Puríssima

La plataforma de recent creació Pirineu Viu ha convocat una "manifestació de país" per al 6 de desembre a la Seu d'Urgell a les 18 h, coincidint amb el divendres del pont de la Puríssima. L'organització denuncia que al Pirineu "hi ha un llit turístic per cada habitant" i considera "inacceptable que un 60% d'habitatge sigui segones residències". Sota el lema Per un Pirineu Viu, habitatge digne!, vol reunir a la capital de l'Alt Urgell "el màxim nombre de persones".

Una de les portaveus de la plataforma, Núria Ferrando, ha exposat que s'està treballant perquè sigui una "manifestació multitudinària, combativa, familiar i festiva", i que els pròxims dies anunciaran les actuacions artístiques que hi haurà i els noms dels caps de cartell dels concerts que es realitzaran a la nit. "Ja s'ha acabat l'època en que la gent pensava que vivíem del turisme i, en canvi, ara és una evidència que el turisme ens fa fora de casa nostra", ha afegit des del mirador de la Creu de Guils, al Port del Cantó.

La convocatòria també compta amb el suport de la Coordinadora per l'Habitatge Digne d'Andorra, i s'ha ubicat a la Seu d'Urgell per facilitar la participació dels treballadors andorrans a la manifestació. "El problema de l'especulació immobiliària i urbanística a Andorra és molt greu", sosté la plataforma. Assenyalen que l'"expulsió" de treballadors d'Andorra cap a l'Alt Urgell fa pujar el preu dels habitatges al nord de la comarca catalana.

Primeres passes de Pirineu Viu

La manifestació ha estat convocada per una trentena d'organitzacions de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, Andorra, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. Entre les organitzacions que hi participen destaquen sindicats d'habitatge, grups ecologistes, col·lectius transfeminstes, sindicats laborals i casals i ateneus pirinencs. La plataforma Pirineu Viu ha començat a caminar fa pocs dies amb l'objectiu principal de denunciar els efectes que té el model de "monocultiu turístic" sobre el territori i "defensar els drets bàsics" dels que hi viuen tot l'any.