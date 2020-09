Una plataforma de 16 mitjans llança una campanya per realitzar la més gran enquesta sobre la monarquia espanyola

L'enquesta més àmplia que s'hagi realitzat mai sobre el que opina la ciutadania espanyola de la monarquia i el model d'Estat. Aquest és el projecte que vol dur a terme un grup de mitjans de comunicació independents, que s'han unit per aconseguir que d'una vegada per sempre es conegui l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol sobre la Casa Reial, el rei Felip VI, el seu pare, Joan Carles I, els escàndols de corrupció, la vigència o no de la institució monàrquica en el segle XXI i la necessitat de realitzar un referèndum sobre república o monarquia.

La Plataforma de Mitjans Independents –que agrupa 16 capçaleres de tota mena entre les quals es troba Público– ha iniciat una campanya de recaptació de fons perquè una entitat de tota solvència pugui realitzar aquest macroestudi: exhaustiu, independent i totalment científic . A través de 3.000 entrevistes a persones de totes les edats, nivells educatius i estrats socioeconòmics es vol no només avaluar el grau de suport i oposició a la monarquia, sinó també les raons per les quals diferents grups socials secunden o rebutgen la institució.



Serà una enquesta completa, amb preguntes clares i directes. Sense malabarismes retòrics, maquillatge ni contestacions dirigides a obtenir respostes complaents amb els interessos de l'enquestador. Una enquesta com mai s'ha realitzat a l'Estat espanyol, com la que mai ha realitzat el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que porta més de cinc anys sense preguntar a la ciutadania per la institució monàrquica.

Imatge de la campanya que ha posat en marxa la Plataforma de Mitjans Independents de la que forma part 'Público'

L'estudi inclourà les característiques sociodemogràfiques dels enquestats (gènere, edat, nivell educatiu, classe social, etc.) i una gran bateria de preguntes sobre la monarquia (la majoria, inèdites, i algunes, coincidents amb les que va plantejar el CIS en el seu moment per poder fer una comparativa en el temps). Es preguntarà quina és l'opinió de les ciutadanes i ciutadans sobre aquesta institució, el seu grau de suport, la seva confiança en els membres de la Casa Reial, el suport a un possible referèndum república/monarquia... Tot això completat amb els perfils ideològics dels entrevistats (record i intenció de vot).

Serà una enquesta amb 3.000 entrevistes; exhaustiva, independent i totalment científica

L'enquesta ha estat dissenyada i serà coordinada per tres professors i professores universitàries procedents de diferents disciplines i universitats. Els resultats seran publicats pels mitjans impulsors de la iniciativa. I, a més, dins del propòsit de transparència que pretén la Plataforma de Mitjans Independents, totes les dades de l'enquesta estaran a la disposició de la societat perquè puguin ser analitzades per tota la ciutadania, mitjans o investigadors interessats.

Experiència inèdita

Aquesta iniciativa suposa una experiència inèdita a l'Estat espanyol de col·laboració entre mitjans diferents (Alternativas econòmicas, Carne Cruda, Catalunya Plural, Critic, CTXT, Cuartopoder, El Salto, La Marea, La Voz del Sur, Luzes, Mongolia, Nortes, Nueva Tribuna, Pikara Magazine, Praza i Público). Però per a dur-la a terme és necessària la implicació de tots i el finançament col·lectiu del projecte.

Per aquest motiu s'ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per aconseguir els recursos econòmics. Tots els participants en recaptació de fons tindran la seva recompensa a través de llibres, il·lustracions, invitació a conferències amb destacats periodistes, subscripcions als mitjans participants... També es pot col·laborar de manera voluntària amb qualsevol mena d'aportació.



El llançament de la campanya de recaptació de fons s'ha posat en marxa aquest dimarts 8 de setembre. Tal ha estat l'èxit de la iniciativa que en menys de 10 hores es van aconseguir més de 15.000 euros dels 27.000 mínims que es necessiten per posar en marxa el projecte, la qual cosa suposa que ja està garantida més de la meitat del finançament previst gràcies al suport de més de 900 participants.