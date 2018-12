La plataforma Prou Ostatges coordinarà dejunis col·lectius en suport als presos en vaga de fam

Les entitats i els partits independentistes s'han unit a Prou Ostatges, la plataforma que vol donar suport als presos polítics en vaga de fam. La iniciativa va sorgir fa prop d'un any i va ser impulsada per l'ANC, però ara s'ha reactivitat arran de la protesta que van començar divendres al vespre Jordi Sànchez i Jordi Turull i a la que van unir-se aquest dilluns Josep Rull i Joaquim Forn, els quatre empresonats a Lledoners.



La plataforma pretén coordinar les diferents iniciatives de suport que apareguin amb la voluntat d'"amplificar" la denúncia que fan els quatre presos en vaga de fam. Tots ells denuncien que el Tribunal Constitucional bloqueja els seus recursos d'empara sense resoldre'ls o desestimar-los, de manera que no esgoten les instàncies judicials estatals i no poden portar els seus casos al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg.



Prou Ostatges va celebrar una reunió dilluns, a la que van assistir l'ANC, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'Associació Catalana de Municipis, Junts per Catalunya, ERC, el PDECat i la CUP, a més dels diputats de Catalunya en Comú Podem Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, impulsors al seu torn del corrent Sobiranistes. En una roda de premsa que s'ha fet aquest dimarts al Col·legi de Periodistes, els antics membres del secretariat de l'ANC Jordi Vilarassau i Vicenç Relats han explicat que arran de les iniciatives sorgides des de diumenge de suport als vaguistes es va veure la necessitat de coordinar-les amb un grup de suport, que abastés des de l'àmbit institucional, fins a la mobilització tant a nivell nacional com local.

D'entrada, les primeres accions són tres jornades de dejuni. Diumenge en començarà un a Montserrat a partir de les set de la tarda, amb la intenció que s'allargui fins el dia de Nadal. Les persones que hi participin es rellevaran, fent un mínim de dos dies de dejuni i un màxim de set. A Cornellà de Llobregat se'n farà un altre, que arrencarà el 14 de desembre i conclourà el 21. Finalment, el tercer es farà a Barcelona, en una data encara per concretar, tot i que la pretensió és que comenci aquest mateix divendres, dia de la Constitució espanyola. En tot els casos, els dejunis es faran amb relleus i amb un mínim de dos dies per persona. Els diputats que ho vulguin faran un dejuni aquell dia, en protesta contra la Constitució. Parlamentaris de JxCat hi participaran, mentre que els d'ERC i la CUP s'ho estan pensant.



Paral·lelament, l'AMI promourà la presentació de mocions als municipis en suport als presos polítics en vaga de fam i per denunciar el "bloqueig" del TC. En paraules de Vicenç Relats, de moment el que es faran són "accions de consciència i protesta properes al moviment de la no-violència i de denúncia política". A més a més, el web vagadefam.cat ja ha recollit més de 200.000 adhesions a la denúncia de Sànchez, Turull, Rull i Forn per les traves que els posa el TC.