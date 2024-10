El ple de Barcelona aprova les ordenances fiscals per al 2025 amb els vots del PSC, BComú i ERC

El ple de Barcelona ha aprovat les ordenances fiscals per al 2025 amb els vots del PSC, i els de BComú i ERC. Amb l'aprovació inicial, comença ara la seva tramitació i s'obre el període per presentar al·legacions a la proposta del Govern municipal, que planteja entre altres apujar l'IBI a hotels de luxe, un increment progressiu al Port de Barcelona o la congelació de la majoria d'impostos. La votació per a l'aprovació definitiva de les ordenances es preveu al desembre.

L'alcalde Jaume Collboni i el tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, han agraït a BComú i ERC que facilitin l'inici de la tramitació. Collboni ha assenyalat que volen ser unes ordenances que garanteixin la qualitat dels serveis i ha remarcat que congelen els impostos a les famílies, les pimes i els autònoms. On sí que hi ha una pujada, ha dit, és al sector turístic, que és "a qui millor li va i té una responsabilitat social".

A banda d'apujar l'IBI a 208 hotels, la proposta de l'Executiu també planteja un nou sistema de permisos i tarifes de la zona bus i bonificacions a les noves inversions. En el cas d'autocars turístics, haurien de pagar una taxa de 35 euros diaris per poder utilitzar la zona bus.

La taxa de residus municipals s'apujarà entre 5 i 10 euros a l'any

D'altra banda, no es preveuen increments en la pressió fiscal a la ciutadania, tan sols una "adaptació" de la taxa de residus municipals, ja que la llei 7/2022 obliga que la taxa de residus cobreixi el 100% del cost de la seva recollida. Segons el Govern municipal, en set de cada deu llars l'impacte serà mínim, d'entre 5 i 10 euros a l'any.

En la seva intervenció, la regidora Janet Sanz (BComú) ha apuntat que volen que es tramitin les ordenances, però ha avisat el govern socialista que no es "confiï": "Queden molts compromisos per complir". Sanz ha afirmat que el govern municipal segueix "allunyat" de les preocupacions dels barris i ha dit que utilitzaran "tota la força" per "corregir la deriva elitista". Els comuns han tornat a posar sobre la taula regular els lloguers de temporada, el decreixement turístic -reduint les terminals de creuers- i abaratir el cost de la vida.

Jordi Castellana, d'ERC, ha defensat la tramitació de les ordenances per finançar "adequadament" els serveis públics amb una fiscalitat turística. "Polítiques, en definitiva, que facin de Barcelona una ciutat on es pugui viure bé i aquí hi ha la fiscalitat turística que no implica cap cost per als barcelonins", ha dit Castellana.

TriasxBCN, PP i Vox, en contra

Ramon Tremosa, de TriasxBCN, ha dit que sempre han tingut voluntat de "mà estesa" i ha lamentat que Collboni prioritzi "un pacte amb els comuns". Tremosa ha qüestionat que no hi hagi marge per alguna "rebaixa fiscal" que alleugereixi la pressió i ha reiterat la voluntat de Junts perquè es rebaixi l'IBI. "Vostès segueixen amb el pilot automàtic de la pressió fiscal creixent", ha lamentat.

PP i Vox també han rebutjat la proposta de modificació de les ordenances per al 2025 al·legant la pressió fiscal i la criminalització del turisme, entre altres. "Consoliden Barcelona com la ciutat amb els impostos més alts d'Espanya", ha dit la regidora popular Ángeles Esteller.