La policia troba una desena víctima mortal a l'edifici cremat a València

La Policia Nacional ha trobat aquest dissabte al matí un nou cos que eleva fins a 10 el número de víctimes de l'incendi d'un edifici al barri del Campanar de València. Divendres encara es comptava com una persona desapareguda, però ara ja han informat des de la Delegació del govern espanyol al País Valencià que hi ha un desè cadàver.

Les flames van començar sobre dos quarts de sis de la tarda de dijous i molt ràpidament es van propagar per tot l'immoble. En escassa mitja hora pràcticament tot l'edifici estava cremant o immers en una densa fumera.



A hores d'ara hi ha 105 veïns reallotjats en un hotel, però hi ha un bloc de 131 habitatges adquirit per l'ajuntament recentment que es podria posar a disposició dels afectats en els pròxims mesos. El jutjat d'instrucció número 10 de València va obrir aquest divendres diligències prèvies per investigar les causes de l'incident i ha decretat el secret de sumari.

El foc també va provocar 15 ferits, set dels quals són bombers i sis dels quals van haver d'ingressar a l'hospital. Es tracta de l'incendi més virulent de la història de València i testimonis del succés van assegurar que es va formar "un núvol de fum brutal" i que s'havia "fet de nit pràcticament".



El foc, avivat per les fortes ratxes de vent de ponent (càlid) de fins a 60 km/h, es va propagar amb molta rapidesa a l'edifici annex, que forma part del mateix bloc de 138 habitatges, amb zones comercials en els seus baixos. Es va especular que l'edifici estava revestit de poliuretà (un material molt inflamable) i que per això havia cremat tan de pressa, però aquesta informació no s'ha acabat de confirmar.