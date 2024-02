S'eleva a nou el nombre de morts en l'incendi d'un edifici d'habitatges de València

Un fulminant i devastador incendi en un edifici d'habitatges de 14 plantes a València, que va iniciar-se dijous a la tarda i va propagar-se a un altre d'annex, ha causat almenys nou morts. Aquest és el balanç que n'ha fet la polícia científica divendres al vespre. Suposa, per tant, una correcció respecte el que havia dit la delegada del Govern espanyol a València, Pilar Bernabé, que unes hores abans havia parlat de 10 víctimes.. La dirigent ha afegit que els cadàvers trobats a l'immoble "coindeixen" amb les persones que constaven com a desaparegudes.

El foc també ha provocat 15 ferits, set dels quals són bombers, sis dels quals han hagut d'ingressar a un hospital, si bé durant el divendres quatre ja havien rebut l'alta. Durant tot el dia els bombers i integrants de la Unitat Militar d'Emergència (UME) han treballat en l'edifici, en què serà clau determinar què va iniciar el foc i perquè es va propagar tan ràpid. En aquest sentit, el titular del jutjat d'instrucció número 10 de València ha obert diligències i ha decretat el secret de les actuacions.

El sinistre va començar sobre dos quarts de sis de la tarda de dijous en un immoble que va acabar de construir-se el 2009 a la cantonada dels carrers General Avilés amb Maestro Rodrigo, una zona d'habitatges de nova construcció en un barri, el de Nou Campanar, de grans avingudes i zones comercials i d'oci, al nord-oest de la ciutat.

De moment es desconeix l'origen de l'incendi, el més virulent de la història de València, encara que els bombers apunten que va començar en la cinquena planta i es va propagar ràpidament a les plantes superiors; en tot just mitja hora pràcticament tot l'edifici estava en flames o immers en una densa fumera.



El foc, avivat a més per les fortes ratxes de vent de ponent (càlid) de fins a 60 km/h, es va propagar ràpidament a l'edifici annex, que forma part del mateix bloc de 138 habitatges, amb zones comercials en els seus baixos.

Testimonis de l'incendi han assenyalat que les flames han agafat "molt ràpid" en molt poc temps i s'ha format "un núvol de fum brutal, s'ha fet de nit pràcticament". Algunes informacions havien apuntat inicialment que l'edifici estava revestit de poliuretà, un material molt inflamable, informació que a hores d'ara no estaria confirmada. El seu ús no està prohibit en la construcció, però donada la virulència d'aquest incendi es podria replantejar el seu ús, segons els experts.

Han estat ateses 15 persones ferides, de les quals set són bombers i la resta civils. En concret són nou homes d'entre 25 i 57 anys, quatre dones d'entre 27 i 81 anys, i un menor de set anys; a excepció de dues dones que han estat donades d'alta in situ, la resta ha estat traslladat a diferents centres hospitalaris de València.



A més, els bombers han aconseguit rescatar una jove parella que s'havia quedat en un balcó, envoltats per les flames, i que han aconseguit ser auxiliats mitjançant una grua per baixar al carrer enmig dels aplaudiments generals dels centenars de persones que s'han anat congregant en els voltants i que ha obligat les forces policials a ampliar el perímetre de seguretat.

La tasca dels bombers es va centrar durant la matinada a continuar refredant les façanes dels edificis, que a primera hora d'aquest divendres al matí ja no presentaven flama. El foc havia causat el despreniment de runes a les voreres, per la qual cosa no s'ha pogut accedir de moment a l'interior dels immobles.



Tots els veïns de les finques calcinades han estat reallotjats i, a més, han estat ajudats pel veïnat amb roba, mantes, aliments i medicaments.



Segons els veïns, els bombers a penes han trigat a arribar al lloc dels fets, però per la intensitat del foc, aquest ja s'havia propagat per tota la façana. El 112 ha mobilitzat 14 dotacions de bombers municipals, quatre dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València, cinc SAMU i dues unitats de suport vital bàsic (SVB) fins al lloc de l'incendi.

Veïns són atesos durant l'incendi. — Manuel Bruque / EFE

El Govern espanyol activa el desplegament de la UME

La Unitat Militar d'Emergències (UME) s'ha mobilitzat a les 19.25 hores d'aquest dijous a petició de la Generalitat valenciana per col·laborar en els rescats que siguin necessaris i en les tasques d'extinció.



En concret, Defensa ha activat al Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències (BIEM III), que està situat en les instal·lacions que l< UME té a la Base Militar Jaume I, en el terme municipal de Bétera (València).

Tant el seu personal de servei com el que no ho estava, tot el material antiincendis, motobombes i un dispositiu sanitari s'han posat a la disposició de l'incendi.



El Ministeri de Defensa també ha activat personal de la UME de Madrid que es desplaça a València. En total, es van desplegar 87 soldats i 38 mitjans. Entre ells s'hi troba el dron Marice 300 que ha realitzat vols en l'exterior per buscar possibles víctimes.

Així mateix, la Comunitat de Madrid ha informat que posa a la disposició de València els mitjans que necessitin per lluitar contra l'incendi.

Els serveis d'emergència treballen en l'escena del foc de l'edifici del barri de Campanar, en València. — Eva Manez / reuters

Emergències activa la situació 2 del pla territorial

D'altra banda, s'ha activat ja la situació 2 del Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana (PTECV). La situació 2 s'activa quan s'han produït danys extensos, quan sigui necessari mobilitzar recursos "extraordinaris" i quan és necessari la constitució del Centre de Coordinació Operativa Integrat (CEPOPI), del Lloc de Comandament Avançat i d'un "nombre determinat" d'unitats bàsiques.

A més, Emergències ha demanat als ciutadans no acostar-se al lloc ni a zones confrontants ja que pot resultar perillós, a més de poder interrompre el treball dels equips d'extinció.

Temperatures anòmales i ratxes fortes de vent

La ciutat de València ha registrat vent de ponent (càlid) durant tot el dia, amb ratxes d'entre 50 i 60 km/hora entre les cinc i les sis de la tarda, segons els registres de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la qual cosa ha pogut contribuir a la propagació de l'incendi.



Segons la mateixa agència, les temperatures registrades aquest dijous han estat molt anòmales per a un 22 de febrer, amb 24,5 graus en l'aeroport de València a les 12.20 hores, i 24,3 a València a les 12.30 hores.



Entre les 17 i les 18 hores, moment en què s'ha produït aquest incendi, les temperatures eren d'entre 21 i 22 graus en l'àrea metropolitana de València.