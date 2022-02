El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha plantejat al president del Govern, Pere Aragonès, 43 punts "urgents" sobre polítiques per la prosperitat, un finançament just i la millora de l'autogovern a Catalunya. En una reunió al Palau de la Generalitat, el dirigent socialista ha reclamat al cap del Govern "travar uns mínims consensos" dels "grans acords de país".

Concretament, reclama obrir el debat sobre el sistema de finançament, desplegar "tota la potència competencial" de l'Estatut i impulsar una llei electoral catalana. Li ha entregat diversos documents amb les seves propostes i li ha ofert col·laboració per fer "un canvi de rumb" a Catalunya. La trobada ha durat una hora i mitja.

El cap de l'oposició ha traslladat a Aragonès la necessitat "d'aconseguir un millor finançament" a través de la reforma del finançament autonòmic. En aquest capítol, demana "obrir el debat sobre les millores i reformes del model de finançament i avançar cap a un consens en les propostes". També per la reforma fiscal "que permeti establir un sistema més just i progressiu"; un pla de prevenció i reducció del frau fiscal o una nova llei de contractació pública de Catalunya.

D'altra banda, per "millorar l'autogovern i la convivència", Illa argumenta que "cal desplegar tota la potència competencial de l'Estatut per avançar en drets i prosperar com a societat". Reclama "deixar enrere la política de blocs i de confrontació" i "obrir un diàleg entre catalans". En aquest àmbit, Illa proposa abordar la llei electoral. El líder del PSC lamenta que Catalunya és "l'única autonomia que no disposa d'una llei electoral pròpia" i que això suposa "una anomalia democràtica" que requereix "d'un gran acord" per assegurar un major equilibri i pluralisme.

Aposta per Jocs d'Hivern i ampliació de l'aeroport

També demana un Pacte Nacional per la Llengua i la convivència lingüística per "protegir, incentivar i incrementar l'ús de la llengua catalana". El document desglossa iniciatives pel creixement econòmic –com un Pacte per a les energies renovables o els fons Next Generation-, en infraestructures –on demana suport a la "transformació" de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un veritable hub internacional i el suport a la candidatura dels JJOO d'Hivern. També preveu iniciatives en coneixement i en cohesió social.



Finalment, Illa ha entregat a Aragonès el Pla del Govern Alternatiu 2021-2023, el Pla de Xoc Social, la Proposta per una implantació territorial equilibrada de les energies renovables a Catalunya i el Pla per a la universalització i gratuïtat de l’educació 0-3. També ha aportat dos documents de la Fundació Rafael Campalans: els Apunts per la reforma federal del finançament autonòmic i les conclusions de les Jornades per renovar el consens lingüístic a Catalunya.