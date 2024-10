La ponència dels Comuns situa les eleccions municipals del 2027 com un "repte estratègic"

El Consell Nacional de Catalunya en Comú ha aprovat aquest dissabte la ponència política i organitzativa de cara a l'Assemblea Nacional del partit, que està programada per al 16 i 17 de novembre. Després del pas al costat d'Ada Colau, la formació situa les eleccions municipals del 2027 com un "repte estratègic" i detallen, al nou full de ruta, que la seva missió és construir una majoria política social que els permeti interpel·lar a un "espai social molt ample".



Segons la ponència, Catalunya està en una "etapa de transició" després del procés, amb una recomposició d'espais en què veuen opcions de créixer electoralment. Així mateix, aposten per un "autogovern fort" basat en el finançament singular dins d'un estat federal plurinacional.

El text constata que l'últim cicle electoral "no ha estat positiu" per a Catalunya en Comú —tenen menys pes al Parlament i han perdut el consistori barceloní—, sobretot perquè l'escenari ha canviat molt en la darrera dècada i ara som en un moment de "menor mobilització política". Malgrat això, remarquen que han estat "determinants" en la nova etapa que acaba de començar i es defineixen com "una força de lluita i de govern".

Acció política i organització

La ponència aprovada aquest dissabte marca alguns dels eixos d'acció política que s'hauran de definir a l'Assemblea Nacional. Els Comuns aposten per la transformació ecològica i social, el feminisme, continuar avançant en l'ampliació de drets laborals, com ara arribar a l'objectiu de les 32 hores setmanals, i situen l'habitatge com la "gran prioritat", amb mesures com regular els lloguers de temporada o impulsar un gran part pública d'habitatge.

També aposten per una "única xarxa integrada" en els àmbits educatius i sanitaris, i una reforma fiscal a l'Estat per igualar-lo a la pressió fiscal de països europeus, impulsant la fiscalitat verda. En l'àmbit migratori, aposten per una reforma de la llei d'estrangeria i un canvi en el model d'acollida actual. També advoquen per un pacte per un nou model turístic.



A nivell organitzatiu, la ponència marca el repte d'augmentar la participació dins i fora de la formació i tenir un major arrelament a tot el territori, ja que pràcticament els Comuns s'han vist reduïts a l'àmbit metropolità.