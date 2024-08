El Port de la Selva no tornarà a tenir aigua potable a tot el poble fins a mitjans de la setmana vinent

El Port de la Selva (Alt Empordà) no confia restituir del tot el servei d'aigua potable fins a mitjans de la setmana vinent, comptant alhora que no surtin nous entrebancs que agreugin la situació. Una avaria a la xarxa a l'embossament que té el pou a causa de la sal ha deixat sense subministrament tot el poble en plena temporada turística d'estiu. Arran de la incidència, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha anunciat que obrirà un pou nou per garantir el subministrament.

L'alcaldessa del Port de la Selva, Lídia Ferrer, ha explicat aquest dimecres que "mica en mica" s'ha anat recuperant el volum del dipòsit d'aigua que abasteix el poble, que ara per ara es troba al 50%. S'ha fet amb aportacions de la canonada que ve de Llançà i amb camions cisterna. Això sí, l'aigua que surt de les aixetes és salada i no és apta per al consum.

Aquest dimecres ja s'ha començat a perforar el nou pou, en previsió que divendres pugui injectar aigua al dipòsit i s'engegui la dessaladora de nou. "La situació encara no està salvada i toca tenir seny", ha admès l'alcaldessa de la localitat de l'Alt Empordà, que en plena temporada turística multiplica per cinc la població habitual.

L'avaria es va produir aquest dilluns a la nit i des d'aleshores el consistori està buscant una solució per arreglar la problemàtica. El consistori recorda que cal complir amb les mesures dictades en un ban municipal, que inclouen la prohibició de regar jardins, netejar qualsevol vehicle o embarcació i omplir piscines. Alguns veïns han accedit a les platges per omplir aigua amb ampolles i garrafes per utilitzar-la als lavabos.

Un pou nou per garantir el subministrament

El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha encetat les obres per construir el pou nou aquest dimecres al Port de la Selva que garanteixi el subministrament d'aigua. L'ens preveu un servei intermitent perquè diversos camions cisterna provinents de Colera aboquen aigua als dipòsits i ha arribat aigua en una canonada provisional des de Llançà. En paral·lel, també treballen per desembossar el pou.