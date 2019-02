PP, Cs i Vox exigeixen eleccions immediates i donen per acabat el Govern del PSOE

PP, Ciutadans i Vox i grups d’ultradreta, com la Falange, Hogar Social o España 2000 es concentren aquest diumenge al centre de Madrid sota el lema "Per una Espanya unida, eleccions ara". Els partits de Casado i Rivera de la mà de Santiago Abascal han sortit a l’ofensiva per debilitar l’executiu de Pedro Sánchez en un moment crític per la legislatura socialista. Des de la plaça de Colón, els líders de la dreta i l’ultradreta espanyola han donat per finalitzat el govern del PSOE i han exigit la convocatòria d’eleccions.



Davant de 45.000 persones segons la Policia Nacional que feien onejar banderes espanyoles, els periodistes Carlos Cuesta, María Claver i Albert Castillón han llegit un manifest amb el qual han assegurat que han deixat de costat "les seves legítimes diferències" per enviar un missatge "d’unitat al conjunt d’Espanya": "Volem manifestar el més enèrgic rebuig a la traïció perpetrada pel Govern d’Espanya amb Catalunya", ha dit Claver.



Els convocants consideren una "humiliació" els últims moviments de Sánchez respecte al diàleg amb la Generalitat, amb l’acceptació de la figura del "relator" en mig de la polèmica. Al manifest, asseguren que es tracta "d’una punyalada a la llei i a la justícia" i que Sánchez ha cedit "als que volen trencar Espanya".

Albert Rivera, ha demanat al president del govern, Pedro Sánchez, que "convoqui eleccions ja" per poder "escollir un govern constitucionalista": "A Sánchez se li acaba l'escapada. Avui, hi ha un abans i un després a aquesta legislatura". Casado també s'ha expressat en la mateixa línia: "El tiemps del Govern de Sánchez ja ha acabat. Tenim d'aquí a 100 dies eleccions i l'Espanya dels balcons ha d'anar a les urnes perquè el resultado sigui una censura a l'actuación del govern socialista de Pedro Sánchez". El líder ultradretà Santiago Abascal ha reiterat el missatge central de la convocatòria: "Els espanyols hem de ser cridats a les urnes inmediatament", ha dit.



La convocatòria de la dreta espanyola es produeix només tres dies abans del ple on es debatran els Pressupostos Generals de l’Estat, la primera prova de la fortalesa del govern Sánchez que, de moment, no compta amb els suports necessaris per aprovar-los i afronta sis esmenes a la totalitat. També queda a tocar de l'inici del judici per l'1-O, al qual també n'han fet menció durant l'acte, expressant el seu suport als jutges i fiscals.