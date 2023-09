El PP prepara un "gran acte" contra l'amnistia el cap de setmana que ve a Madrid

L'espanyolisme de dretes es mobilitza contra l'amnistia. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciat aquest dimecres en una entrevista a Antena 3 que la seva formació impulsarà "un gran acte" a Madrid el cap de setmana que ve per mostrar el "rebuig" dels ciutadans a "qualsevol instrument que es pugui plantejar al marge de la llei" com l'amnistia. La mobilització serà just abans del debat d'investidura de Feijóo (dies 26 i 27).

La mobilització serà just abans del debat d'investidura de Feijóo (dies 26 i 27)

L'anunci arriba un dia després de les paraules de José María Aznar cridant a una "rebel·lió nacional" contra una amnistia pactada entre el PSOE, ERC i Junts. Lluny de fer-lo rectificar com li va demanar el Govern espanyol, el PP secunda així l'estratègia marcada per l'expresident espanyol des de la Fundació FAES.

En l'entrevista, Gamarra ha defensat el discurs d'Aznar, i ha acusat el Govern espanyol de "tergiversar" les seves manifestacions per crear una "cortina de fum" i desviar l'atenció a les negociacions del PSOE amb un "pròfug de la justícia" com Puigdemont. "Només faltaria que no ens puguem mobilitzar contra el que plantegen alguns que està fora del marc constitucional" per obtenir un grapat de vots i "mantenir-se al poder", ha sentenciat la número dos del PP.

Segona manifestació constitucionalista

Fa menys de 24 hores, per la seva banda, Societat Civil Catalana ha anunciat una altra manifestació el diumenge 8 d'octubre contra l'amnistia i l'autodeterminació sota el lema "No en el meu nom", aquest cop, però, a Barcelona. La presidenta de l'entitat espanyolista, Elda Mata, diu que es vol "donar veu als ciutadans catalans i de la resta d'Espanya que no estan disposats a acceptar que siguin objecte de negociació qüestions que minarien els fonaments del sistema democràtic i de llibertats de la Constitució".

La mobilització se celebrarà al migdia i encara no s'ha concretat des d'on començarà. SCC aspira a una manifestació "unitària i transversal" sense protagonisme dels polítics, tot i que els populars ja han anunciat que hi donaran suport i que comptarà amb la presència confirmada de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Vox i Cs també han anunciat el seu suport i participació a la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC). Tot dos partits han decidit adherir-s'hi i han fet una crida a afiliats i simpatitzants a participar a la mobilització-