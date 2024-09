La pregonera de la Mercè: "Si la humanitat actués amb mirada d'infant, de ben segur que el món seria molt millor"

La pregonera de la festa major de Barcelona, la il·lustradora Carme Solé Vendrell, ha reivindicat els drets dels nens i les nenes i també els seus ulls. "Si la humanitat actués amb mirada d'infant, de ben segur que el món seria molt millor", ha expressat des del Saló de Cent de l'Ajuntament per inaugurar la Mercè. Solé Vendrell ha advertit que quan els infants estan "abduïts per les pantalles", són privats "de la llibertat d'escollir, compartir, jugar" i que els adults són "responsables de les imatges que reben". La il·lustradora ha dedicat el pregó a la "Barcelona dels barris"; a la "que acull" i a "les persones que hi arriben buscant un lloc on viure en pau", així com "als qui lluiten per fer-la més sostenible" davant la crisi climàtica.

"No entenc la mort de tants i tants infants, el sofriment dels infants maltractats, nens soldats, dels que son moneda de canvi per tràfic d'òrgans o prostitució. Les coses més inhumanes les pateixen els infants i cal denunciar-les"

Solé Vendrell ha apel·lat a la mirada commovedora dels infants, on hi ha "tendresa" i "il·lusió", però també pot expressar "dolor i tristesa", i ha alçat la veu contra les guerres i el patiment dels nens i les nenes arreu del món. "No entenc la mort de tants i tants infants, el sofriment dels infants maltractats, nens soldats, dels que son moneda de canvi per tràfic d'òrgans o prostitució. Les coses més inhumanes les pateixen els infants i cal denunciar-les", ha alertat.



La il·lustradora ha citat l'activista social anglesa Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children, per dir que "l'únic llenguatge universal és el plor d'un infant" i ha demanat "lluitar perquè l'únic llenguatge universal sigui el somriure d'un infant".

D'altra banda, la dibuixant ha parlat dels telèfons mòbils entre els infants i ha assenyalat que veure'ls passar imatges ràpidament, amb el cap ajupit cap a les pantalles, li "fa basarda", ja que així els nens i nenes s'aïllen dels altres i res els estimula la imaginació, ha argumentat.



"És una gran falta de respecte i maltractament emocional i se'ls priva de saber quins són els seus sentiments", ha avisat, i ha aprofitat el discurs per adherir-se a la campanya 'Adolescència Lliure de Mòbils', per ajornar-ne l'accés fins al 16 anys. La pregonera ha instat a "educar" els infants en la "bona lectura", que és el que els "farà lliures".

Solé Vendrell ha volgut dedicar el pregó de la Mercè a "la Barcelona dels barris, dels teatres, de les biblioteques, dels museus, de la música, de la dansa, de la poesia, dels llibres i de la cultura que tot ho abraça"

Solé Vendrell ha volgut dedicar el pregó de la Mercè a "la Barcelona dels barris, dels teatres, de les biblioteques, dels museus, de la música, de la dansa, de la poesia, dels llibres i de la cultura que tot ho abraça", així com a la de les "associacions". També l'ha dedicat a una Barcelona acollidora i a una amb projectes que "tenen en compte la crisi climàtica i les necessitats ciutadanes".



Aquesta artista reconeguda internacionalment ha desitjat "una Barcelona on tothom, grans, petits i joves, trobin espais on viure dignament" i on es "respecti" la llengua. "Una Barcelona que no ens faci sentir estrangers a casa nostra", ha afegit.

Solé Vendrell, que va néixer fa 80 anys a Barcelona, ha parlat de la seva infància a Horta, en una "família compromesa amb el barri". També ha recordat la mort de la mare quan tenia nou anys, el fet dolorós que ha marcat la seva vida. "Malgrat tot, vaig viure una infantesa feliç, perquè la nostra era una família que s'estimava", ha evocat.



Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Collboni, també ha demanat pensar en "els infants", sobretot aquells que viuen en "entorns vulnerables" o els que pateixen la guerra en molts llocs del món.



Per acabar, Collboni ha animat a gaudir de la Mercè amb "entusiasme, respecte i civisme". Les festes de la Mercè han quedat inaugurades, amb Casablanca com a ciutat convidada.