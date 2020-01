Els Serveis Penitenciaris de la Generalitat han mantingut la classificació en segon grau per als presos polítics, tal com ja van dictaminar el passat 11 de desembre les juntes de tractament dels centres penitenciaris de Lledoners, Mas d’Enric i Puig de les Basses. En concret, el dictamen l’ha fet el servei de classificació de la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, pertanyent al Departament de Justícia del Govern. D’aquesta manera, s’ha descartat concedir-los el tercer grau, o règim obert, com havien demanat les defenses d’alguns dels nou presos polítics.



El segon grau és el règim ordinari de la presó i la classificació definitiva implica que els presos podran començar a demanar permisos -d’un màxim de set dies- un cop compleixin una quarta part de la condemna. Precisament la setmana vinent, el 14 de gener, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez compliran la quarta part de la seva condemna de nou anys de presó i, per tant, ja podran sol·licitar un permís. Les resolucions dels Serveis Penitenciaris destaquen que hi ha un “procés d’inserció social favorable”, si bé han ponderat la decisió tenint en compte la durada de les penes, que oscil·len entre els nou i els 13 anys de presó.



A partir d’ara, les defenses dels presos podran recórrer la decisió al jutjat de vigilància penitenciària corresponent. En el cas que no estiguin d’acord amb el que dictamini, en última instància poden anar al Suprem. A més a més, aquest dijous s’obre un termini màxim de mig any perquè les juntes de tractament de les presons tornin a revisar a tots els casos i, si ho creuen, proposin un canvi de grau. En un comunicat emès pel Departament de Justícia s’explica que el servei de classificació només fa un 5% de contrapropostes respecte el que dictaminen les juntes de tractament sobre el grau penitenciari.