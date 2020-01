L'expresident de l'ANC i exdiputat de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha sortit aquest dissabte a un quart de cinc de la tarda de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), gràcies a un permís penitenciari de dos dies. És la primera vegada que Sànchez pot gaudir d'unes hores de llibertat des que va ser empresonat el 16 d'octubre de 2017, és a dir, fa 831 dies. D'aquesta manera, Sànchez es converteix en el segon pres polític independentista que gaudeix d'un permís penitenciari, després del que va tenir Jordi Cuixart la setmana passada.



La seva filla i la seva dona han acudit a buscar-lo a la presó, d'on ha sortit caminant diversos metres amb la seva família fins al pàrquing, i ha saludat la premsa amb el polze alçat. El dirigent independentista ha agraït als mitjans de comunicació que estaven esperant a la sortida: "Gràcies per venir" i en ser preguntat per com estava ha respost que bé.



Sánchez ha compartit al seu compte de Twitter un vídeo de la seva sortida al costat del missatge: "Començo el primer permís de 2 dies per estar amb la família. Un permís no és la llibertat, és un parèntasi de 48 hores després de 19.944 hores de presó. Només l’amnistia ens retornarà la llibertat. Gràcies per tot el vostre suport i respecte! Seguim forts, sense defallir!".



Sànchez, condemnat a nou anys de presó pel Tribunal Suprem (TS) per sedició, va sol·licitar el permís en complir la quarta part de la condemna, tal com permet la legislació penitenciària per als presos en segon grau. El permís, de 48 hores, va ser proposat per la junta de tractament de Lledoners el 14 de gener i el Servei de Classificació del Departament de Justícia de la Generalitat el va aprovar l'endemà. La junta de tractament també va proposar la setmana passada tres dies de permís per Sànchez, sortida pendent de ser aprovada pel jutjat de vigilància penitenciària.



El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va ser el primer pres polític independentista en sortir amb un permís penitenciari de dos dies el passat 16 de gener. Cuixart, com Sànchez, està empresonat des del 16 d'octubre de 2017 i està condemnat també a nou anys.