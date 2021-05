Més d'un centenar de personalitats i organitzacions internacionals han donat suport a un manifest impulsat per l'ANC que constata "la victòria irrefutable" de l'independentisme el 14-F, que asseguren que "ratifica la voluntat del poble català d'esdevenir un estat independent". Les diverses personalitats reclamen que es resolgui el conflicte polític sobre la base del respecte als drets fonamentals, l'alliberament "immediat" dels presos i la fi de la "repressió" i dels processos judicials contra tots els activistes i representants polítics i socials.

"Les autoritats de l'Estat han de demanar perdó de forma pública a les víctimes de la repressió arbitrària, incloent-hi els exiliats. Totes aquestes víctimes han de ser indemnitzades", apunten. També exigeixen el respecte i reconeixement al dret a l'autodeterminació, exercit l'1-O.

Davant aquesta situació, els signants asseguren que observen "amb preocupació l'arbitrarietat de les actuacions de les autoritats espanyoles" i expressen el seu suport "a l'aspiració de llibertat" dels catalans. "Una reivindicació davant la qual la comunitat internacional no pot continuar impassible i mirant cap a una altra banda", afegeixen.

A banda, se subratlla que el judici al Suprem pels acusats del procés "va estar farcit de greus irregularitats democràtiques". També apunta que diverses organitzacions, com Amnistia Internacional, han denunciat la situació i han alertat sobre les característiques del procés judicial. Afegeix que la Comissionada de Drets Humans del Consell d'Europa, estats membres de Nacions Unides en el marc de l'Examen Periòdic Universal i organitzacions com Amnistia Internacional, l'Organització Mundial contra la Tortura o l'Organització Mundial de Juristes, entre altres, han condemnat la "violació de drets fonamentals".

Al manifest impulsat per l'ANC hi donen suport 116 personalitats de més de 20 països. Hi ha figures reconegudes com el Premi Nobel de la Pau, Adolfo Pérez Esquível (Argentina), l’expresident d’Honduras, Manuel Zelaya, la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald (Irlanda), l’exdirigent del Bloco d’Esquerda i historiador, Fernando Rosas (Portugal) i el diputat del Parlament del Regne Unit i president del grup de suport parlamentari a Catalunya Hywel Williams (Gal·les), entre d'altres.