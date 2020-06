El preu dels lloguers va caure en 31 de 42 comarques catalanes durant el primer trimestre de l'any

Després de mesos i mesos d'encariments constants, sembla que el preu dels lloguers dels pisos ha iniciat una tendència a la baixa que, molt probablement, s'accentuarà els propers trimestres com a conseqüència de la crisi econòmica desencadenada per la Covid-19. Segons les dades de les fiances dipositades a l'Institut Català del Sòl (Incasòl), el preu mitjà de lloguer d'un habitatge va situar-se en 737,84 euros mensuals durant el primer trimestre d'enguany, el que suposa 13,03 euros menys que el trimestre anterior o, el que és el mateix, una caiguda de l'1,7%.



Es tracta del segon període consecutiu de tres mesos amb els preus a la baixa, ja que el darrer trimestre del 2019 va tancar-se amb una caiguda de les rendes del 0,6% amb relació el precedent. El ritme d'operacions també ha caigut, ja que s'han signat 36.359 contractes d'arrendament a tota Catalunya, el que suposa més de 5.000 menys que entre octubre i desembre de l'any passat.



Si posem la lupa més al detall, s'observa com la caiguda de preus va ser generalitzada, ja que 31 de les 42 comarques van registrar lloguers inferiors al de l'últim trimestre del 2019, una situació que també va donar-se en els vuit àmbits territorials funcionals. Els preus més elevats es registren a l'àmbit metropolità, amb 847,34 euros mensuals de mitjana, el que suposa 12,59 euros menys que l'anterior trimestre -la caiguda és de l'1,5%-.



L'àmbit amb una major caiguda relativa és Ponent, on el descens trimestral de preus és del 3,6%, fins a situar-se en 406,34 euros de mitjana, per davant de les Comarques Central, on la davallada és del 2,7% i el cost mitjà se situa en 467,23 euros. Pel que fa a la resta, al Penedès els nous lloguers suposen una renda mensual de 625,90; a les comarques gironines, de 540,44; al Camp de Tarragona, de 501,77; a l'Alt Pirineu i l'Aran, de 454,41; i a les Terres de l'Ebre, de 345,10.

A nivell comarcal, en tres de cada quatre casos els preus dels nous contractes de lloguers cauen. De fet, només creixen a l'Alt Camp, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Garraf, el Gironès, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i l'Aran. El descens més accentuat el trobem a la Terra Alta, on el preu dels nous arrendaments és, de mitjana, un 35,4% inferior al registrat els darrers tres mesos del 2019. Estadísticament, però, la dada no és significativa, ja que entre gener i març d'enguany només es van signar quatre nous lloguers a la comarca, mentre que el darrer període de l'any passat van ser 14.



Amb caigudes dels preus dels nous lloguers per damunt del 5% amb relació a l'anterior trimestre se situen l'Alta Ribagorça (7,9), el Baix Ebre (6,0), la Garrotxa (5,6), el Moianès (5,2), el Pla d'Urgell (5,7) i la Segarra (8,0). També són significatives les baixades del Pla de l'Estany (4,6), el Bages (3,9), la Noguera (2,8), el Segrià (2,9) i la Selva (3,0).



El Barcelonès, amb 925,59 euros mensuals; l'Aran, amb 832,24; el Baix Llobregat, amb 791,13; el Garraf, amb 784,06; i el Vallès Occidental, amb 742,14, són les cinc comarques amb els lloguers més elevats. A l'altre extrem, a més de la Terra Alta, hi ha el Pallars Jussà (304,02 euros), la Ribera d'Ebre (319,52), el Montsià (324,96), les Garrigues (333,4), l'Alta Ribagorça (337,66) i i la Segarra (337,84).