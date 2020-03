Sindicats de llogaters convoquen una vaga de lloguers davant la inacció del Govern espanyol

Els sindicats de llogaters de tot l'Estat espanyol convoquen una vaga de lloguers a partir de l'1 d'abril per a les famílies, autònoms i petites i mitjanes empreses afectades per la crisi econòmica que ha generat el coronavirus. "El que no cobrem, no ho paguem. Si l'economia productiva es para, l'economia rendista també", afirmen en un comunicat.



"Amb la vaga, donem l'única resposta possible a totes aquestes famílies: una resposta col·lectiva, que els diu que ja no estan soles i que les convida a unir-se a una lluita per a evitar que ningú hagi de fer front a un deute o a un desnonament", afegeixen els activistes.



La crida als impagaments "durarà tant temps com sigui necessari fins que el Govern suspengui el pagament del lloguer per a les persones afectades per la crisi del coronavirus", concreta el comunicat.

La crida als impagaments "durarà tant temps com sigui necessari"

Els sindicats d'inquilins i altres col·lectius socials porten pressionant el Govern espanyol des de fa dues setmanes perquè decreti la suspensió del pagament del lloguer per a les persones l'ocupació i els ingressos de les quals s'hagin vist perjudicats a conseqüència de la paralització del país després de decretar-se l'estat d'alarma el passat 16 de març.



No obstant això, fins al moment només han transcendit discrepàncies, topades i desacords entre Unides Podem i Nadia Calviño, vicepresidenta tercera i ministra d'Assumptes Econòmics, en relació a una possible moratòria, una suspensió del pagament de les rendes o una línia de crèdit privat a interès zero amb aval de l'Estat per a famílies vulnerables.



Davant d'aquesta inacció i possibles mesures que consideren "injustes i insensates", amb l'entrada de mes imminent, els activistes redoblen la seva pressió un dia abans del proper Consell de Ministres perquè la seva proposta torni a estar sobre la taula. "No podem esperar a què s'il·luminin. Ja hi ha angoixa en moltes llars colpejades per aquesta crisi", apunta Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogateres de Barcelona.



Per això, els sindicats d'inquilines fan una crida perquè els qui no puguin assumir el pagament del pròxim mes no el faci, informi al seu propietari mitjançant un burofax que han facilitat i es posin en contacte amb ells. "Si milers de famílies ens neguem a pagar i ho fem sota la cobertura de la vaga i d'un mateix moviment, ningú podrà fer res contra nosaltres. En canvi, si afrontem la situació de manera individual, acabarem més pobres, amb més deutes, i més vulnerables", expliquen.



Les organitzacions també han llançat una caixa de resistència "per a dotar a les persones que se sumin a la vaga d'una major cobertura col·lectiva". Per a això, demanen a totes les persones "que no estan en risc de perdre casa seva" que donin suport a la vaga col·laborant econòmicament amb aportacions a través d'un micromecenatge. També expliquen que compten amb un gabinet jurídic que organitzarà i tractarà d'agrupar els casos d'impagament que arribin als tribunals. Encara que adverteixen que pot haver-hi tants afectats que el sistema de justícia tingui problemes per a processar tantes demandes per impagament.

Palomera: "El 60% dels missatges a la bústia que vam llançar fa dues setmanes són de dones, la qual cosa indica qui ho està passant pitjor i qui està més desprotegit"

"Molts impagaments ja són inevitables. Hem rebut en poc més de 10 dies 8.500 missatges de famílies i petites empreses de tota Espanya que adverteixen que no podran pagar ja aquest mes", assegura a Público Jaime Palomera. Segons apunta el sindicat, el 10% dels que ja s'han posat en contacte amb ells parlen de problemes per a fer front al pagament del lloguer d'un local comercial o oficina i el 90% exposa que no podran fer front a la renda de la seva llar. "El 60% dels missatges a la bústia que vam llançar fa dues setmanes són de dones, la qual cosa indica qui ho està passant pitjor i qui està més desprotegit", detalla aquest activista.



Després de l'aprovació del Govern d'una moratòria en el pagament de les hipoteques, els activistes i, sobretot, qui ha de fer front a una renda cada mes, es van sentir discriminats i desprotegits davant el nou escenari d'incertesa econòmica. El preu dels lloguers s'ha disparat un 50% en els últims cinc anys, més encara en grans ciutats com Madrid o Barcelona, i el percentatge d'ingressos que es destina al lloguer a Espanya és molt major que el de les hipoteques mitjanes i superior al que recomana l'OCDE. Per això, asseguren, no és suficient una moratòria, sinó que exigeixen la cancel·lació dels pagaments en un context d'emergència sanitària, econòmica i social.

En una entrevista amb Público el passat 17 de març, el portaveu del Sindicat de Llogateres de Barcelona, Jaime Palomera, va advertir d'una "enorme cadena d'impagaments a partir de l'1 d'abril" degut a la frenada econòmica. Una recessió que afectarà encara més persones després que aquest cap de setmana s'anunciés el tancament de les activitats no essencials. "El Govern haurà de decidir si aquests impagaments que arribaran segur es produeixen de manera desordenada i caòtica, generant angoixa social, o si es donen de forma ordenada, amb un decret que alleugi a les famílies", deia Palomera a aquest diari fa menys de dues setmanes.



La idea de la vaga de lloguers ja estava sobre la taula i van anar preparant el terreny i augmentant la pressió a través d'una campanya de recollida de signatures que ja suma més de 51.000 adhesions. No obstant això, són conscients de les tibantors en el si de l'Executiu de coalició a conseqüència de la inacció davant un escenari predictible i, per als afectats, molt preocupant.



Tal com va avançar Público dimarts passat, el Govern debat una possible suspensió del pagament de la renda d'habitatge durant dos mesos prorrogables per a els qui hagin sofert la pèrdua del seu ús, una reducció de jornada, un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), o per "deures de cures". També incloïa una compensació del 100% de la mensualitat per a petits propietaris que destinessin fins a dos habitatges al lloguer.



No obstant això, davant d'aquesta mesura impulsada per Unides Podem està la postura de la ministra Calviño. Una línia de crèdits de fins a cent milions d'euros per a canalitzar préstecs privats a 0% d'interès destinats a les famílies vulnerables que per motius derivats de la pandèmia no puguin afrontar el pagament dels seus lloguers. Hauria de retornar-se en un any si l'economia de la família que demana el préstec ho permetés. En cas contrari, l'Estat seria l'avalador.

En qualsevol cas, serà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, dirigit per José Luis Ábalos, qui faci la proposta formal, en tenir les competències en habitatge, encara que les fonts consultades el diumenge tenien molts dubtes que aquest assumpte es tractés al Consell de Ministres d'aquest dimarts.



Per al portaveu del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Javier Gil, la proposta de Calviño significa un "sobrendeutament de les famílies que pitjor ho passaran" en aquesta crisi. "No sols perdran la feina sinó que a més sortiran endeutats perquè els rendistes continuïn cobrant un preu del lloguer que ja era desorbitat", postil·la. "Ja vam veure a la crisi del 2008 com va acabar el sobreendeutament de les famílies, en centenars de milers de desnonaments", recorda Gil, que insisteix que proposar crèdits és portar a les famílies a "un atzucac que no pot permetre's cap Govern" i que només busca garantir el negoci del sector immobiliari enlloc de protegir les persones i a les petites empreses.



Tant Gil com Palomera insisteixen que la vaga de lloguers, que no té una figura jurídica que l'empari, no consisteix només a deixar de pagar, sinó a articular "una lluita col·lectiva" que requereix "implicació i organització dels quals la secundin". Per això, encara que no és obligatori afiliar-se als sindicats per a dur-la a terme, insisteixen que se'ls contacti per a conjuminar les iniciatives.

Finalment, els sindicats d'inquilines apunten que "els costos de la crisi no poden recaure en exclusiva sobre les famílies i l'Estat" i consideren que "les entitats financeres i els grans arrendadors també han de col·laborar en aquesta situació". Conscients dels efectes negatius que una suspensió dels pagaments de la renda pot generar per als petits arrendadors "que necessitin l'ingrés del lloguer per a cobrir les seves necessitats bàsiques" proposen que aquests també rebin una renda bàsica de l'Estat.