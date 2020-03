El Govern espanyol planeja aprovar la prestació per a empleades domèstiques i aturats sense subsidi aquest dimarts

El Govern espanyol preveu aprovar aquest dimarts un nou paquet de mesures socials per protegir els més vulnerables davant l'emergència del coronavirus. Segons traslladen a Público fonts de l'Executiu i de les organitzacions sindicals, l'ajuda per a empleades de la llar (aquest treball el realitzen dones en el 98% dels casos) i per a aturats sense subsidi estaria, en principi, entre les mesures a aprovar en el Consell de Ministres.



Aquesta prestació, que previsiblement suposarà que les treballadores de la llar rebin fins al 70% de la base reguladora, tindrà la durada d'un mes, però pot ser prorrogable, i ha estat dissenyada entre els Ministeris de Treball i Economia Social i Igualtat.



D'altra banda, la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) minuts abans de les dotze de la nit d'aquest dimarts, feia entrar en vigor l'enduriment del confinament, amb la distinció d'activitats no essencials i un permís retribuït per als treballadors de les no essencials. Aquesta mesura estarà vigent el període entre el 30 de març i el 9 d'abril, ambdós inclosos.



A més, l'Executiu va introduir en el text un apartat per permetre als que els resulti "impossible" interrompre immediatament la seva activitat que puguin prestar serveis aquest dilluns 30, "amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques" que siguin necessàries per a fer efectiu el permís retribuït recuperable, "sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial".

Subsidi per a aturats sense prestació

Els sindicats esperen que en el pròxim Consell de Ministres l'Executiu també doni llum verda al subsidi per a aturats sense prestació que reclamen, així com el relatiu als aturats que hagin vist esgotada la seva prestació.



A aquesta s'uniria una prestació per a treballadors que han hagut de deixar de treballar de forma temporal per afrontar les cures de fills, persones grans o dependents, durant el confinament decretat amb la proclamació de l'estat d'alarma, que al menys estarà en vigor fins a les 23.59 hores de l'11 d'abril. Aquest tema també és prioritari per als representants dels treballadors.



Al seu torn, fonts del Govern preveuen que la renda mínima per als més vulnerables davant d'aquesta crisi arribi a la mateixa reunió de l'Executiu, tot i que encara no s'atreveixen a assegurar-ho. Aquesta prestació ha estat molt batallada pels ministres d'Unides Podem, però també ha comptat amb el suport de part dels membres del gabinet pertanyents al PSOE.

Moratòria de lloguers

No obstant això, tot apunta que la mesura més difícil d'aprovar aquest dimarts és la moratòria o suspensió del pagament dels lloguers per als més perjudicats per la Covid-19, i es dona per fet que haurà d'esperar fins al següent Consell.



La setmana passada, aquest diari va informar que l'executiu ja havia abordat la proposta defensada per Unides Podem, que suposaria una suspensió (no retard), del pagament del lloguer durant dos mesos. D'aprovar-se aquesta proposta, l'Estat compensaria fins al 100% de les mensualitats als petits propietaris, amb fins a dos immobles en el mercat de lloguer, i només amb el 5% per als grans tenidors, amb més de 8 habitatges.



I, mentre els ministres de la formació de Pablo Iglesias defensaven obertament una suspensió de lloguers -l'última a fer-ho va ser la titular d'Igualtat, Irene Montero, dijous-, la vicepresidenta d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, no variava el seu discurs. Dies abans, Calviño havia expressat públicament els seus recels davant d'una mesura d'aquest tipus, esforçant-se per distingir-la de la moratòria d'hipoteques ja aprovada pel Govern.



Al seu torn, sobre la taula hi ha altres propostes que, de moment, semblen difícils d'aprovar o, si més no, molt llunyanes. Una és l'"impost solidari" esbossat per Unides Podem, encara que des de l'equip econòmic de Govern s'estan estudiant altres propostes fiscals.

Crítiques de l'oposició

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticat la publicació tardana del BOE des del seu perfil de Twitter i ha titllat d'"inadmissible" que "milions de treballadors no sàpiguen si demà han de treballar i en quines condicions", poc abans de la publicació del reial decret.



Al seu torn, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha criticat la "incertesa" generada per l'Executiu amb aquest retard. "Molts ciutadans no saben si han de treballar demà", esgrimia des del seu perfil a la mateixa xarxa social.