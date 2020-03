El Govern demana que el deute de la dura crisi provocada per la Covid-19 l'assumeixi l'Estat i no les empreses i els treballadors

La compareixença diària del Govern de la Generalitat ha avaluat dos aspectes principals de l'emergència sanitària generada per la Covid-19: per una banda la valoració sobre el decret de confinament total de la ciutadania tret dels serveis essencials que ha aprovat finalment aquest diumenge el Govern espanyol. I d'altra banda un pas més en l'extensió sense precedents del sistema sanitari, en aquest cas a la zona del Vallès Occidental. També s'ha anunciat una destacable arribada de material mèdic, l'escassetat del qual ha posat en dificultats la capacitat assistencial dels professionals mèdics.

En relació a la mesura del confinament total de la ciutadania, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó ha assegurat que el Govern de la Generalitat ha agraït al Govern espanyol que finalment hagin decidit prendre la mesura reivindicada des de Catalunya i n'ha ofert tot el suport. "No era un problema de confrontació territorial sinó de salut" ha dit Budó. Amb tot, Budó ha exigit el retorn de les competències de la Generalitat que van ser centralitzades amb el decret de l'estat d'alarma.

La consellera ha demandat mesures a l'Executiu estatal per fer front a la situació derivada de l'emergència sanitària i ha dit: "sabem què hi posen els treballadors i les empreses però no sabem què hi posa l’Estat i necessitem aquesta informació". Budó ha reclamat l'actuació del Banc Central Europeu però també del Govern espanyol per sortir de la crisi. La portaveu del Govern ha desgranat la demanda de mesures plantejades pel president de la Generalitat, Quim Torra, en les darreres reunions dels presidents autonòmics pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. I ha deixat molt clar que "qui s’ha d’endeutar és l’Estat, i no les empreses o els treballadors, ni les comunitats autònomes". I ha recordat que les prestacions d'atur de les milers de persones que aquests dies es veuen afectades per un ERTO no es podran començar a cobrar fins el 10 de maig.

Conca d'Òdena

Respecte a l'exigència dels alcaldes de la Conca d'Òdena per què es clarifiqui la situació dels trebalaldors que durant les darreres setmanes no han pogut anar a trebalalr pel confinament perimetral del territori Budó ha afirmat que "sabem que s’està treballant en una solució per als 10.000 treballadors de la Conca d’Òdena que des del 12 de març han estat en una situació d’inseguretat jurídica" pel fet de no poder anar a treballar pel confinament perimetral del territori però que no tenien l'aval del decret de l’estat d’alarma. Aquesta situació canvia amb el confinament total però, segons el conseller d'Interior, Miquel Buch, el futur sobre el confinament perimetral de la Conca Òdena queda a l’espera de la publicació del decret nou que ha aprovat aquest diumenge el Consell de Ministres. Buch també ha deixat clar que "no tenim autonomia per poder dir als ajuntaments què poden fer i que no. Tots estem dins la gàbia de la centralització de les competències. Tot passa per Madrid", ha assegurat.

Ampliació hospitalària al Vallès Occidental

Quant a les mesures sanitàries en la lluita contra la Covid-19 continua l'ampliació sense precedents de tot el sistema i aquest diumenge el Departament de Salut ha explicat l'actuació en una zona tan poblada com el Vallès Occidental. La conselelra de Salut, Alba Vergés ha destacat "l’espectacular transformació del sistema sanitari que s'ha orientat gairebé totalment als malalts de la Covid-19. En aquest sentit ha explicat que després de desenvolupar el programes d'ampliació hospitalària de Barcelona Fira Salut i Pavelló Salut, ara s'ha iniciat una iniciativa similar al Vallès Occdiental. Amb l'Hospital Parc Taulí de Sabadell que com a centre mèdic de referència del territori ha fet una important ampliació amb capacitats pròpies de 50 llits convencionals i 90 de crítics per la UCI. Una ampliació que ha d'incrementar-se al Parc Taulí amb 223 llits més de pacients crítics i semicrítics.

A aquestes mesures preses pel propi hospital sabadellenc que suposa duplicar la capacitat del centre hospitalari, caldrà sumar altres opcions per evitar el col·lapse en l'atenció sanitària. D'aquesta manera Salut preveu adequar un hotel de 195 places com a ampliació del Parc Taulí. I en col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell posarà en marxa el programa Hospital Temporal Valles Salut suposarà sumar 250 llits més a la capacitat assistencial del centre vallesà amb una instal·lació a la pista d'atletisme coberta de la cocapital vallesana. Vergès ha insistit en què davant l'actual emergència "cal la col·laboració de totes les administracions possibles" per dotar d’espai i de professionals al sistema sanitari.

La consellera ha assegurat que es mobilitzaran tots els recursos mèdics i sanitaris possibles i que en l'actualitat ja hi ha 180.000 professionals de la sanitat privada i de la pública destinats a l'objectiu de frenar l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. A més de disposar de l'ajut de metges jubilats voluntaris, encara que no en primera línia ni en contacte directe amb els malalts, i dels estudiants dels últims cursos de Medicina, es demanarà al Govern espanyol que s'hi puguin incorporar el personal sanitari depenent de l'Estat. Vergès ha justificat tots aquests recursos pel fet que encara hi haurà un creixement exponencial en el nombre d'afectats per la Covid-19.

Malgrat tot, Vergés, ha negat que hi hagi col·lapse a les UCI dels hospitals catalans. Segons ha dit, actualment n'hi ha més de 1.700 i la xifra continua creixent. Vergés ha assegurat que, ara mateix, la majoria de llits de crítics estan ocupats per pacients malalts de coronavirus, fet que deixa una part molt petita per a d'altres malalts amb patologies greus que també els necessiten. "Això vol dir tot el sistema sanitari està totalment centrat a tractar la Covid-19, amb una mobilització exemplar sense precedents", ha assegurat. Finalment, Vergés ha explicat que aquesta setmana ja s'han repartit més de 3 milions de productes a diversos centres sanitaris, entre mascaretes, bates i productes d'higiene. I també han començat a arribar comandes importants de test de detecció ràpida de la Covid-19. Comandes que es van fer ara cinc setmanes en previsió de l'emergència, ha recalcat Vergés.