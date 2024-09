Primeres multes als ciclistes que circulen malament o no van a peu en determinats punts del Barri Vell de Girona

La Policia Municipal de Girona ja ha interposat les primeres multes als ciclistes que circulen malament o bé no van a peu en determinats punts del Barri Vell de Girona on hi solen haver aglomeracions. Les dues primeres sancions s'han interposat a dos cicloturistes que anaven contra direcció pel carrer Bonaventura Carreras i Peralta. Precisament, a tocar de la senyal que demana baixar de la bicicleta en aquest punt.

La regidora de Seguretat, Sílvia Aliu, confia que la campanya sancionadora sigui "fluixa", cosa que a la pràctica vol dir que es tradueixi en poques sancions, perquè precisament s'ha fet molta pedagogia durant l'estiu, amb una campanya informativa -prèvia a la interposició de multes- que ha durat un mes i mig.

Les sancions arriben arran de la creixent tensió per la massificació de turistes amb bici al centre de la ciutat i les molèsties que provoquen als veïns. Fins i tot ha aparegut una plataforma que denuncia la massificació turística de la ciutat.

La campanya sancionadora s'estén a tota la ciutat, però fa especial incidència al Barri Vell i al Mercadal, on es concentren més ciclistes, i on també s'han focalitzat les accions de l'Ajuntament de Girona per garantir la convivència entre els cicloturistes i els veïns.

De 60 a 200 euros

Sílvia Aliu ha concretat que, mentre duri la campanya sancionadora, la Policia Municipal anirà desplegant patrulles de manera "aleatòria". "S'aniran movent en funció de les zones on es detectin problemes de convivència", ha explicat (en referència al Barri Vell i al Mercadal).

Sobretot, ha precisat Aliu, allò que els policies controlaran és que els ciclistes no circulin per les voreres, vagin en contra direcció o bé no baixin de la bicicleta en aquells punts del centre històric on hi ha aglomeracions. "La prioritat és el vianant", ha concretat la regidora.

Pel que fa als imports, en general les multes que s'interposin aniran des dels 60 als 200 euros. En el primer cas, s'interposaran a aquells ciclistes que vagin en bicicleta per vies on la limitació de velocitat es troba en 20 km/h i tinguin prioritat els vianants o bé "en els moments d'alta intensitat o aglomeració" (és a dir, el cas dels carrers de la Força, l'Argenteria i Bonaventura Carreras i Peralta). En cas que se circuli en contra direcció per una via ciclista, l'import de la sanció serà de 100 euros. I pujarà fins als 200 quan se circuli en contra direcció per un carrer.