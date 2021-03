El Procicat aixecarà el confinament comarcal el pròxim dilluns 15 de març

El Procicat ha decidit aixecar el confinament comarcal el pròxim dilluns 15 de març, sempre que la mobilitat es faci amb la bombolla de convivència. Així ho han anunciat les autoritats sanitàries en una roda de premsa posterior a la reunió per decidir les possibles modificacions en les restriccions per la Covid-19 i tal com ja havia avançat TV3. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha posat l'accent en la necessitat de moure's amb el grup de convivència habitual: "Tot allò que surt de la bombolla de convivència, que surt de l'àmbit més íntim, s'ha de minimitzar per minimitzar riscos".

Una altra novetat és que el comerç de fins a 800 metres quadrats podrà obrir cada dia de la setmana, també a partir de dilluns vinent. D'aquesta manera, el comerç no essencial, que fins ara només podia obrir de dilluns a divendres, també podrà treballar els caps de setmana. Tot i això, les botigues només podran operar amb un 30% de l'aforament al local. L'esport també es beneficia de les noves mesures, ja que el Procicat ha donat llum verda per reactivar tot l'esport federat sense límit d'edat, i a permetre l'assistència de públic amb un aforament del 50%, a excepció del futbol i bàsquet estatal i internacional.

Per altra banda, les sales de jocs i casinos també podran obrir amb un aforament del 30%, amb un màxim de 100 persones ampliable a 250 sempre que es compleixin els criteris de ventilació i de qualitat de l'aire reforçats. Totes aquestes mesures es mantindran vigents durant 14 dies, després que el Procicat hagi revisat les restriccions setmanalment, i Vergés ha afirmat que tenen la voluntat de mantenir-les el màxim temps possible.

Una de cada cinc persones té anticossos

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha fet èmfasi en el fet que els pròxims dos mesos són "crítics", ja que esperen poder disposar d'un gruix de vacunes molt més abundant si es compleixen les previsions: "Ara per ara, estimem que una de cada cinc persones tenen algun tipus d'anticós", ha explicat, comptant també amb aquelles persones que han superat la Covid-19.

Argimon ha valorat positivament el decreixement epidemiològic que reflecteixen les dades, tot i que ha recordat que el nombre de pacients a les UCI, que ha baixat per sota dels 500 malalts, encara és massa alt: "La previsió és de descens. Lent, però descens". Amb prudència i tenint en compte les noves mutacions, el secretari ha considerat que cal "seguir baixant" i "avançant en la normalització de la nostra vida": "La gent compleix, ha complert i està complint".