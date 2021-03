Sanitat i les comunitats acorden tancar perimetralment per Setmana Santa amb el vot en contra de Madrid

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han aprovat el pla per Setmana Santa: tancaments perimetrals, tocs de queda a partir de les 23.00 hores com a màxim, prohibició de reunions en espais privats, límit màxim de sis persones en terrasses i quatre a l'interior dels bars. Catalunya, però, mantindrà el toc de queda a les 22.00 hores. L'acord és d'obligat compliment per a totes les comunitats autònomes, encara que s'hagi votat en contra del document. La Comunitat de Madrid ha estat l'única que s'hi ha oposat. Catalunya, per la seva banda, s'ha abstingut per considerar que el Govern espanyol només actua per les vacances i per "parar els peus a Madrid", mentre que la resta de l'any "es renta les mans", segons han explicat fonts del Departament de Salut a l'Agència Efe.



Queden exemptes dels tancaments perimetrals tant les illes Canàries com les Balears, encara que per a entrar-hi s'ha de presentar una PCR negativa. No s'ha adoptat cap restricció nova sobre el turisme estranger.



Sanitat ha portat la proposta aquest dimecres al Consell Interterritorial perquè es votés. Les comunitats autònomes portaven setmanes debatent sobre la necessitat de tenir un pla d'acció comuna davant la Setmana Santa per a evitar una quarta onada. La majoria de les comunitats van secundar des del primer moment que s'adoptessin restriccions, menys Madrid, que és contrària al tancament perimetral. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha confirmat l'acord: "L'objectiu és salvar vides i no setmanes. És un acord de país".



Aquest pla, de fet, mostra un canvi de rumb en la gestió de la pandèmia, en què per les dates clau, incloent l'estiu i Nadal, s'havien adoptat mesures molt més laxes que les actuals.



Darias obre la porta a revisar el topall de 55 anys per rebre la vacuna d'AstraZeneca

El secretari de la Conselleria de Salut, Marc Ramentol, ha estat el representant català al Consell Interterritorial. Més enllà de la crítica a la manca de proactivitat del Govern espanyol en la gestió de la pandèmia, Ramentol s'ha mostrat disconforme a rebaixar de sis a quatre el nombre màxim de persones perquè a Catalunya s'ha aplicat la limitació de sis persones des de la segona onada "i ha funcionat per a reduir els contagis", segons informa Efe. El secretari ha insistit que es mantingui el tancament de totes les comunitats i que el toc de queda s'iniciï a les 22 hores i es mantingui igual durant les vacances.



També ha defensat una altra vegada la necessitat que s'elimini el topall de 55 anys per a administrar la vacuna d'AstraZeneca. Davant d'això, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, segons la Generalitat, ha respost que el tema s'estudiarà demà en la ponència de vacunes i a la comissió de Salut Pública.