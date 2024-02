La producció catalana 'Robot Dreams', millor pel·lícula independent als premis Annie 

La producció catalana Robot Dreams, de Pablo Berger, ha estat nombrada millor pel·lícula independent en la gala dels premis de l'Associació Internacional de Pel·lícules Animades, coneguts popularment com a Annie. Malgrat no s'hagi endut més estatuetes, també estava nominada a millor direcció, millor guió, millor disseny de personatges i millor storyboard.

Robot Dreams, que ja va vèncer al desembre el premi a millor film animat durant la celebració dels Premis Europeus de Cinema, ara es prepara per assistir als Oscars el pròxim 10 de març, on està nominada a millor pel·lícula d'animació.

Des de la seva estrena al Festival de Cannes, el film no ha parat de guanyar reconeixements: el Gran Premi Contrechamp al Festival de Cine d'Animació d'Annecy, un Goya i un Gaudí a millor pel·lícula d'animació i un altre Goya a millor guió adaptat. A Espanya es va estrenar al Festival de Sitges, on també va guanyar el Gran Premi de Públic de la Secció Oficial.



Un relat emotiu

Aquesta pel·lícula homònima de la novel·la gràfica de Sara Varon és una història que parla de soledat, de la fragilitat de les relacions i del procés de pèrdua a través d'un gos solitari que decideix comprar un robot perquè li faci companyia. Malgrat que a la novel·la original no es deixi clara la ubicació, Berger va voler que el Nova York dels anys 80 fos el teló de fons del relat.



El llargmetratge és mut però, segons Berger, l'animació li ha permès fer una pel·lícula "amb so", on els personatges "criden i riuen, però sense diàlegs". La música també ha estat un dels aspectes clau, especialment amb la cançó September, de la banda estatunidenca Earth, Wind and Fire.