'La societat de la neu', '20.000 espècies d'abelles' i 'Robot Dreams', produccions catalanes que opten als premis Alma

Els films La societat de la neu, 20.000 espècies d'abelles i Robot Dreams son les produccions catalanes nominades als premis Alma del 2024. També ho estan la sèrie de ficció Això no és Suècia i la sèrie documental Crims, segons han anunciat aquest dilluns els responsables del certamen. El sindicat de guionistes d'Espanya també compta a la cursa per als guardons amb La Mesías, Poquita fe, Esta ambición desmedida, Amar es para siempre o Operación Triunfo, entre d'altres.

La llista s'ha elaborat a partir de les 449 obres audiovisuals produïdes i estrenades a l'Estat durant l'any passat i les finalistes opten als guardons que s'atorguen en vuit categories per a cinema, televisió i plataformes. La notícia d'aquestes candidatures per a produccions catalanes s'ha conegut just després de l'entrega dels Premis Gaudí 2024. Els guanyadors es coneixeran el 20 de març.

En Millor guió de llargmetratge dramàtic les esmentades 20.000 espècies d'abelles (Estibaliz Urresola) i La societat de la neu es (J. A. Bayona, Nicolás Casariego, Jaime Marqués-Olarreaga y Bernat Vilaplana) disputaran el premi amb Upon entry (La llegada). Per la seva part, Robot dreams competirà amb Una vida no tan simple i Las chicas están bién per endur-se el premi al Millor guió de llargmetratge de comèdia. Els candidats a Millor guió de llargmetratge documental són No me llame Ternera, Bull run, Cristina García Rodero: la mirada oculta i Esta ambición desmedida.

🏆Mejor guión de largo dramático:

✍️Estibaliz Urresola por "20.000 especies de abejas"

✍️J.A. Bayona, Nicolás Casariego, Jaime Marqués-Olarreaga y Bernat Vilaplana por "La sociedad de la nieve"

✍️Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez por "Upon entry (La llegada)"#PremiosALMA24 pic.twitter.com/qTnhs9KNhe — ALMA GUIONISTAS (@almaguionistas) February 5, 2024

En l'apartat de ficció, el Millor guió de sèrie dramàctica es decidirà entre Cúentame cómo pasó, La mesías y El cuerop en llamas, mentre que el Millor guió de sèrie de comèdia se'l disputaran El otro lado, Això no és Suècia d'Aina Clotet, Dani González i Valentina Viso, i Poquita fe. El Millor guió de sèrie diària té tres finalistes, Amar es para siempre, La promesa i Cuatro estrellas, mentre que el Millor guió de programa recaurà en Cachitos de Hierro y cromo, Crims de TV3 o El intermedio. El Millor guió de concurs estarà entre Operación Triunfo, Saber y ganar i Traitors.

Els catalans als premis de la Unió d'Actors

La jornada posterior als Premis Gaudí també hem conegut els actors catalans candidats als premis de la Unió d'Actors. Els artistes David Verdaguer, Àlex Brendemühl, Quim Gutiérrez, Miki Esparbé, Greta Fernández, Laia Costa, Vicenta Ndongo i Úsula Corberó opten a les principals categories. Els finalistes han estat escollits entre els més de 2.000 candidats i l'entitat repartirà els premis l'11 de març.

En la categoria de cinema, Verdaguer (Saben aquell) competirà amb Alberto Ammann (Upon Entry) i Manolo Solo (Cerrar los ojos) per endur-se el premi a Millor actor protagonista, mentre que Brendemühl (Creatura) es disputarà el premi a Millor actor secundari amb Hugo Silva (Un amor) i José Coronado (Cerrar los ojos). A Millor actor de repartiment competeixen Álex García (Una vida no tan simple), Luís Bermejo (Un amor) i Víctor Clavijo (Alguien que cuide de mí).

Las nominadas de los #32PremiosUA de la Unión de Actores y Actrices a Mejor Actriz Protagonista en Cine son:



✨ Carolina Yuste por 'Saben aquell'

✨ Laia Costa por 'Un amor'

✨ Malena Alterio por 'Que nadie duerma'



| #CarolinaYuste @deLaiaCosta #MalenaAlterio pic.twitter.com/MUD47zar0t — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) February 5, 2024

Per la seva part, Costa (Un amor) opta al premi a Millor actriu protagonista al costat de Carolina Yuste (Saben aquell) i Malena Alterio (Que nadie duerma). Aitana Sánchez-Gijón (Que nadie duerma), Alexandra Jiménez (La ternura) i Ane Gabarain (20.000 espècies d'abelles) es disputaran el premi a Millor actriu secundària. Mentre que Ingrid García-Jonsson (Un amor), Greta Fernández (Teresa) i Yeju Ji (Chinas) faran el mateix amb el premi a Millor actriu de repartiment.

Pel que fa a la televisió, Quim Gutiérrez (El cuerpo en llamas) opta al premi a Millor actor protagonista al costat de José Pastor (Bosé) i Yon González (Memento mori). En el cas de les actrius, Ana Rujas (La mesías), Lola Dueñas (La mesías) i Úrsula Corberó (El cuerpo en llamas) opten al premi a Millor actriu protagonista. Encara en clau catalana, Vicenta Ndongo (La mesías) competirà pel premi a Millor actriu de repartiment, al costat d'Alba Flores (Romancero) i Gracia Olayo (La mesías).