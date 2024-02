'Creatura', 'Saben aquell' i '20.000 espècies d'abelles', principals triomfadores dels Gaudí

Els Gaudí han recompensat l'exploració cinematogràfica d'Elena Martín a Creatura, que aborda el despertar sexual en la infància i el desig femení. L'equip del film s'ha aixecat fins a sis cops del pati de butaques per recollir els principals guardons de la nit: el de millor pel·lícula, direcció, muntatge i premis interpretatius per a Clara Segura, Alex Brendemühl i Clàudia Malagelada.

Saben aquell, l'homenatge de David Trueba a Eugenio, ha estat l'altre nom propi de la gala i ha guanyat set estatuetes, les de millors protagonistes per a Carolina Yuste i David Verdaguer i diverses de tècniques. El podi el completa 20.000 espècies d'abelles, d'Estibaliz Urresola, que s'ha endut el premi Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana, direcció novella i fotografia.

Creatura i Saben aquell partien com a favorites i les dues produccions han alternat les aparicions a l'escenari del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), amb el permís de 20.000 espècies d'abelles i Robot dreams, de Pablo Berger. Aquesta cinta, candidata a l'Oscar, ha aconseguit el Gaudí a millor música original per a un Alfonso de Vilallonga que ha reconegut que portava un "pet impressionant", a més del ja previsible guardó a millor pel·lícula d'animació.

La resta de premis

L'altre dels títols amb ADN català que seran a Hollywood en la cerimònia del 10 de març, La societat de la neu, de J. A. Bayona, també ha trobat el seu espai, imposant-se en la categoria de millor pel·lícula europea. El film no podia optar a la resta de categories perquè no compleix amb el requisit d'estar participada en un mínim del 20% per una productora domiciliada a Catalunya, tot i que sí que compta amb talent català.

El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font, un dels èxits de taquilla de la temporada, ha marxat de la gala amb només un guardó, el que atorga el públic. La directora ha dedicat el premi a tots aquells que busquen encara els seus familiars en fosses comunes.

L'Acadèmia del Cinema Català també ha cedit espai per a altres èxits de la collita cinematogràfica de l'any. Així, Mentre siguis tu. L'aquí i ara de Carme Elias, l'homenatge que Claudia Pinto fa a l'actriu catalana -que pateix Alzheimer-, ha merescut el Gaudí a millor pel·lícula documental; mentre que Un amor, l'adaptació homònima d'Isabel Coixet de la novel·la de Sara Mesa, ha estat distingida amb el premi a millor guió adaptat, que signen a quatre mans la cineasta i Laura Ferrero.

L'estatueta a millor guió original ha estat per a Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas, pel seu treball a Upon Entry (L'arribada), que aterrava als Gaudí després de recollir la mateixa estatueta als Feroz fa poc més d'una setmana. La coproducció catalana La contadora de películas, adaptació de la novel·la homònima d'Hernán Rivera Letelier i responsable d'inaugurar l'última edició de la Seminci de Valladolid, s'ha fet un lloc a la gala i s'ha endut el premi als efectes visuals. La cinta, dirigida per Lone Scherfig i amb guió de Walter Salles, Rafa Russo i Isabel Coixet, té Daniel Brühl com a protagonista. Quico sabaté, sense destí, de Sílvia Quer ha guanyat el premi a millor pel·lícula de televisió, mentre que El bus, de Sandra Reina, ha recollit el de millor curtmetratge.

Judith Colell reclama que el cinema sigui "qüestió d'estat"

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha començat el discurs celebrant els premis internacionals que han rebut les pel·lícules catalanes el 2023 i ha reclamat que el cinema sigui una "qüestió d'estat" i no depengui de la voluntat dels governants.