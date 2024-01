Mor als 78 anys el director Ventura Pons, el més prolífic del cinema en català

El director de cinema, guionista i productor Ventura Pons ha mort aquest dilluns als 78 anys. Director de més d'una trentena de pel·lícules -la majoria a través de la seva productora Els Films de la Rambla S. A. fundada el 1985-, se'l considera el cineasta més prolífic en llengua catalana.

Va adaptar textos d'autors contemporanis com Josep Maria Benet i Jornet; Sergi Belbel; Lluís-Anton Baulenas; Jordi Puntí, Ferran Torrent o Lluïsa Cunillé. També va dirigir una desena d'obres teatrals. Entre d'altres, va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català.

Nascut a Barcelona el 1945, Pons va començar la seva trajectòria professional al teatre, convertint-se en un dels directors més prestigiosos de l'escena catalana dels anys 70. El 1977 arrencaria la seva etapa darrere la càmera, amb Ocaña, retrat intermitent, que va ser seleccionada per competir al Festival de Cannes.

Entre d'altres pel·lícules, ha estat el director de films com Actrius, Carícies, Amic/Amat, Què t'hi jugues Mari Pili?, El perquè de tot plegat, Morir (o no) i Anita no perd el tren.

També va dirigir la ficció documental Un berenar a Ginebra sobre Mercè Rodoreda o els documentals El gran Gato; Cola, Colita, Colassa sobre la fotògrafa Isabel Steva Hernández, que justament va morir la setmana pasada, o Ignasi M, i Miss Dalí, biografia de la germana del pintor.



També ha publicat els llibres de memòries Els meus (i els altres) i He tastat molts fruits de l'arbre de la vida.

Impulsor de la reobertura dels Texas

Al setembre de 2014, Pons va impulsar la reobertura dels cinemes Texas al barri de Gràcia, que estaven tancats des del 1995. Uns cinemes projectaven reestrenes en versió original subtitulades en català i, per a films en català, en anglès.



Va reprendre la iniciativa el març del 2017 als cinemes Albatros de València, sota el nom d'AlbaTexas, que el desembre del 2018 va adoptar el de Las Vegas, i que va tancar el març del 2019 per manca de públic. L'abril del 2018, amb el mateix format, va reobrir els cinemes Las Vegas a Figueres, que va tancar també poc després.

L'octubre de 2020 van tancar definitivament els cinemes Texas de Barcelona a causa de la pandèmia de la covid-19. Reformulat, però, i amb uns altres impulsors l'ara anomenat Espai Texas va reobrir portes l'octubre passat.