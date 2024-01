Humor feminista i 1.400 convidats: així serà la gala dels Premis Gaudí, que arriba aquest diumenge

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) ja ho té tot a punt per acollir aquest diumenge la 16a edició dels Premis Gaudí, una de les nits més especials del cinema català. Serà una gala reivindicativa i amb humor feminista, ja que enguany les encarregades de conduir la ceremònia seran les humoristes Maria Rovira i Ana Polo, creadores del podcast Oye Polo. Creatura, Saben aquell, 20.000 especies de abejas i Un amor són les pel·lícules amb més nominacions

Les actuacions musicals de la gala les protagonitzaran Guillem Gisbert, membre del grup Manel, Julieta, que reinterpretarà amb harmonies i bases electròniques el clàssic Al vent, i Sharonne. Els actors de la sèrie Jo mai mai oferiran una nova versió del Petar-ho d'Oques Grasses.

Cent vint metres de catifa vermella donaran la benvinguda als 1.400 convidats que tindrà la gala, asseguts en cent trenta taules. L'escenari, de formes modernes i simples, estarà presidit per una gran pantalla, representant el cinema, i es transformarà a través del color i de la llum en el decurs de la cerimònia.

La nit del cinema català comptarà amb una nombrosa representació institucional, encapçalada pel ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament, Anna Erra; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la delegada del govern espanyol a Catalunya, Candela López; i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

'Creatura' i 'Saben aquell', grans favorites

Amb una xifra de candidatures rècord a la història dels Gaudí de 70 títols de producció catalana, als que cal sumar una desena de films europeus, un total de 33 títols finalistes (28 produccions catalanes més cinc europees) opten finalment a entrar al palmarès. La presència majoritària de dones finalistes continua en ascens, i assoleix enguany tres punts més que el 2023, amb un 57%, per davant del 43% d'homes finalistes.

Creatura i Saben aquell, amb 15 i 13 nominacions, són els títols que parteixen com a grans favorits per endur-se algunes estatuetes. Les segueixen de prop 20.000 especies de abejas (amb 9 nominacions), Un amor (amb 8), El mestre que va prometre el mar i La contadora de películas (totes dues amb 6). Un dels moments més emotius arribarà amb l'entrega del Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2024 a la directora, realitzadora i guionista de cinema i televisió, Rosa Vergés.

Entre els noms que passaran per l'escenari de la gala per lliurar alguna de les 25 estatuetes, hi haurà els cineastes David Trueba, Elena Martín i Isabel Coixet, nominats en aquesta edició, i d'altres reconeguts en anys anteriors, com Carlos Marques-Marcet, Pilar Palomero o Carla Simón. Estaran acompanyats d'actors i actrius veterans i novells, com Eduard Fernández, Marisa Paredes, Sergi López, Ángela Cervantes, Carla Quílez, Carolina Yuste, Itziar Ituño, Ivan Massagué, Macarena Gómez, Zoe Arnao, Àngels Gonyalons o Ivan Labanda.



Les actuacions musicals de la gala

Les quatre actuacions musicals de la gala han comptat amb la creació, assessorament i coordinació artística de Daniel Anglès i Àgata Casanovas. S'hi sentirà en primícia Un home realitzat, un dels nous temes del projecte en solitari de Guillem Gisbert, un homenatge a la figura del guionista, a través de Rafael Azcona, autor de la mítica Plácido, de Luis G. Berlanga.

Julieta, referent en l'escena musical en català, reinterpretarà amb harmonies i bases electròniques el clàssic Al vent, de Raimon, un himne antifeixista que 65 anys més tard és més vigent que mai. També Sharonne, l'artista drag queen guanyadora del Drag Race Spain, posarà la banda sonora a l'In memoriam, amb una versió de Purple Rain de Prince, acompanyada de la trompeta d'Alba Careta i el piano de Roger Santacana en directe.

Posaran el punt final a la cerimònia Berta Rabascall, Noel Campillo, Jimmy Vidal, Clàudia Riera, Jan Buxaderas, Biel Rossell, Zoe Arnao, Joel Cojal, Aleix Otem i La Imèn, actors de la sèrie de 3Cat Jo mai mai, oferirint una nova versió del Petar-ho d'Oques Grasses, un himne a la celebració de la singularitat i la diversitat.