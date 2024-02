On pots veure les pel·lícules premiades dels Gaudí?

Sens dubte les grans triomfadores de la setzena edició dels Premis Gaudí han estat Saben aquell, de David Trueba, i Creatura, d'Elena Martín, ja que s'han emportat un total de set i sis estatuetes, respectivament, entre les quals destaquen la de millor pel·lícula, millor direcció i millors protagonistes per a Carolina Yuste i David Verdaguer.

El podi el completa 20.000 espècies d'abelles, d'Estibaliz Urresola, que s'ha endut el premi Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana, direcció novella i fotografia.

Tant Saben aquell com Creatura, com altres cintes premiades, ja es poden veure a les principals plataformes de streaming com Netflix, Filmin o Movistar Plus. Repassem on pots veure totes les pel·lícules guanyadores dels Premis Gaudí 2024.

'Creatura'

La cineasta Elena Martín Gimeno s'endinsa en el territori de la repressió sexual patida des de la infància i en les respectives conseqüències a l'edat adulta a Creatura, que s'ha endut set premis Gaudí: el de millor pel·lícula, direcció, muntatge i premis interpretatius per a Clara Segura, Alex Brendemühl i Clàudia Malagelada.

Mila s'adona que ha perdut el desig sexual i decideix explorar el passat, la infància i l'adolescència, amb la confiança d'arreglar així la relació distorsionada que té amb el seu propi cos. La pel·lícula es pot veure a Filmin i Movistar+.

'Saben aquell'

La pel·lícula de David Trueba sobre la vida de l'humorista Eugenio ha guanyat set estatuetes, les de millors protagonistes per a Carolina Yuste, que interpreta Conchita, i David Verdaguer i diverses de tècniques, com la de millor maquillatge, millor vestuari i millor so, entre d'altres. Pots recuperar el film a Apple TV, Amazon Prime Video, Movistar+, Google Play Películas i YouTube

'20.000 espècies d'abelles'

Cocó, de vuit anys, no encaixa amb les expectatives del seu entorn i no entén per què insisteixen a dir-li Aitor. No es reconeix en aquest nom ni en la mirada dels altres. La seva mare Ane, que es troba en una profunda crisi professional i sentimental, aprofita les vacances per viatjar amb els seus tres fills a la casa familiar on viu la seva mare i la seva tieta apicultora. Aquest estiu canviarà les seves vides i obligarà a les dones de tres generacions molt diferents a enfrontar-se als seus dubtes i temors.

El film de la basca Estibaliz Urresola s'ha endut el premi Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana, direcció novella i fotografia. Aquests gardons se sumen al de la Berlinale, el Festival de Málaga i els dels premis Feroz. Està disponible a Filmin, Google Play Películas, Movistar+, Apple TV i Amazon Play Video.

'La societat de la neu'

L'altre dels títols amb ADN català que seran a Hollywood en la cerimònia del 10 de març, La societat de la neu, de J. A. Bayona, com era d'esperar, s'ha imposat en la categoria de millor pel·lícula europea. El film no podia optar a la resta de categories perquè no compleix amb el requisit d'estar participada en un mínim del 20% per una productora domiciliada a Catalunya, tot i que sí que compta amb talent català.

Basada en el llibre homònim de Pablo Vierci, que relata l'accident del Vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana a la serralada dels Andes el 1972. La pots veure a Netflix.

'El mestre que va prometre el mar'

El mestre que va prometre el mar, de Patricia Font, un dels èxits de taquilla de la temporada, ha marxat de la gala amb només un guardó, el que atorga el públic. La directora ha dedicat el premi a tots aquells que busquen encara els seus familiars en fosses comunes. El film s'endinsa en la vida real d'Antoni Benaiges, un tarragoní republicà i ateu que va aterrar en un petit poble de Burgos abans de l'inici de la Guerra Civil espanyola.



El film encara està en cartellera en alguna sala de cinema, però també la pots veure a Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max Free i fuboTV.

'Un amor'

El film aborda la història de Nat (Laia Costa), una dona jove que deixa la seva vida a la ciutat per anar a viure al camp. Gairebé sense diners, lloga una casa vella i atrotinada, on comença la seva nova vida. La protagonista s'anirà relacionant amb els veïns del poble: el seu propietari (Luis Bermejo), un vidrier hippie (Hugo Silva) , la família que passa els caps de setmana al poble (Ingrid García-Jonsson i Francesco Carril) i Andreas (Hovik Keuchkerian).

Després d'una inquietant proposta sexual del veí Andreas que Nat acaba acceptant, sorgeix una relació devoradora i obsessiva que acabarà consumint la protagonista. El film d'Isabel Coixet, que s'ha endut el guardó a millor guió adaptat, encara no es pot veure a cap plataforma d'streaming. Està en cartellera.

'Quico Sabaté, sense destí'

Quico Sabaté, sense destí, de Sílvia Quer, ha guanyat el premi a millor pel·lícula de televisió. La TV movie retrata la fugida desesperada de Sabaté (Roger Casamajor), l'últim guerriller antifranquista, i el seu grup davant de la Guàrdia Civil. El film es podrà veure a 3Cat

L'any 1959, quan les principals forces opositores ja havien abandonat la lluita armada, Sabaté i quatre companys van decidir emprendre una perillosa incursió a Espanya travessant rius i muntanyes i perseguits per un regiment de la Guàrdia Civil, una lluita desigual que acaba malament per als protagonistes. Potser en algun racó del seu interior sabien que emprenien un camí sense retorn. El misteri sobre l'objectiu d'aquella missió avui encara segueix viu.



'Robot Dreams'

Robot Dreams, que està nominada als Oscars, va obtenir el Gaudí a la millor pel·lícula d'animació i també el premi a la millor música original, composta per Alfonso de Vilallonga. El film de Pablo Berger narra la tendra història de Dog, un gos solitari que es construeix un robot per tenir companyia. Es pot veure a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video i Repelis.

'Metre siguis tu. L' aquí i ara de la Carme Elias'

Claudia Pinto dirigeix el documental Metre seguis tu. L' aquí i ara de la Carme Elias, que narra l'impacte de l'alzhaimer sobre l'actriu i el procés de perdre la memòria, la consciència i la identitat. El film, que va aconseguir el Gaudí al millor documental, s'estrena aquest divendres a sales, així que els espectadors podran veure-la a la gran pantalla.