Professionals de la salut criden a la solidaritat per poder fer front a l'emergència sanitària

Empitjoren progressivament les dades sobre l'extensió del COVID-19 a Catalunya.



En les darreres hores d'aquest divendres 40 persones han mort per coronavirus, segons ha informat el Departament de Salut. La xifra eleva el nombre de defuncions a 122 des de l'inici del brot.

A banda, també en les últimes hores s'han confirmat 933 positius nous per la infecció, que eleven la xifra total a 4.203. D'aquests, 312 persones estan en estat greu. A més, 600 dels infectats són professionals sanitaris.



Pel que fa a Igualada, Salut confirma un total acumulat de 209 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va declarar el brot, 2 més que dijous. 6 persones estan en estat greu i 24 han mort. Del nombre total de casos, 91 són professionals sanitaris. Cap d'aquestes dues xifres ha variat respecte d'ahir.

Des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus, s’han comptabilitzat fins avui un total de 150 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb covid-19 a Catalunya.

Escassetat de material

Alguns professionals de la Salut han fet crides a la solidaritat de la població, perquè consideren que aquest cap de setmana, amb la corva de creixement de l'epidèmia, previsiblement s'esgotaran les existències del material necessari per atendre els malalts. Necessiten mascaretes, guants i bates, però també respiradors. "Si no disposem d'aquest material, haurem de començar a seleccionar als hospitals qui viu i qui no, a les UCI", ha dit Cristina Nadal, oncòloga i ex-directora assistencial del Servei Català de Salut. La metgessa ha descrit l'actual situació com "d'emergència sanitària i humanitària". Ha gravat un missatge en vídeo per assenyalar que hospitals, residències de gent gran i centres sociosanitaris es troben amb un problema greu d'escassetat de material i ha demanat donacions, per tal que un equip internacional d'experts en importacions i exportacions faci possible l'arribada de l'equipament que fa falta.

En el mateix sentit s'ha expressat el cap de cirurgia gastrointestinal de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antonio Lacy, que ha assegurat que en aquest centre disposen de protocols de protecció perfectes que no poden aplicar per no poder disposar del material esmentat. Tots dos han demanat suport i han donat a conèixer dades del compte per a qui pugui donar suport (ES18 2100 0811 7102 0101 3071 Concepte COVID19)

Més de cent malalts per COVID-19 a les residències d'avis

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que a data d’avui hi ha 104 persones que viuen en residències de gent gran que estan diagnosticats de coronavirus, i 114 residències amb malats amb simptomatologia o diagnòstic de covid-19, segons informen els centres residencials de la xarxa pública del país (públics i privats). Aquestes persones estan aïllades i tractades i la seva atenció segueix els protocols estrictes marcats pel Departament de Salut.



A Catalunya hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. El Departament ha establert un sistema de recollida d’informació amb l’objectiu de fer un seguiment de l’impacte del coronavirus a les residències i disposar d’informació actualitzada per avançar-se en la resposta i activar la coordinació amb el Departament de Salut. Aquesta informació és clau per activar la resposta més adequada en funció dels diferents serveis de cada territori, segons Afers Socials.

La xifra d’usuaris contagiats per coronavirus que recull periòdicament el Departament serveix per analitzar els casos de risc i treballar preventivament tant la distribució del material de protecció com les accions per evitar l’extensió dels contagis, informa l'Agència Catalana de Notícies.



S’ha reorganitzat la manera com es distribueixen els kits de protecció a les residències per atendre casos amb simptomatologia positiva del coronavirus, passant d’actuar de forma reactiva i en funció d’urgències detectades, a actuar de forma preventiva a partir d’un sistema que distribuirà material a les residències quan assoleixen un llindar crític d’existències.



Igualment, en casos de necessitat urgent –quan es confirma algun positiu o hi ha persones amb símptomes- ja s’estan distribuint estocs de material disponible i, si el centre residencial estima que en pot necessitar més, s’activa un segon circuït d’urgència de la logística del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que permet realitzar l’entrega urgent de la petició.