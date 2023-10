Prohibit indefinidament l'accés dels patinets elèctrics al transport públic

Ja és oficial. Els patinets elèctrics continuaran prohibits al transport públic. El consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha decidit aquest divendres prorrogar indefinidament el veto, que inicialment havia de ser temporal, després que un grup d'experts hagi analitzat els riscos d'aquests Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) a bord de trens, busos i tramvies.

L'ATM creu que no hi ha "suficients garanties" i posa l'accent en la seguretat de les bateries. En un comunicat, defensa que l'impacte de la deflagració d'una bateria d'aquests vehicles de mobilitat personal "pot ser molt elevat", sobretot tenint en compte l'alta densitat de viatgers en algunes franges horàries. Les ATM de Girona, Lleida i Tarragona també ho aprovaran la setmana vinent, de manera que aquesta mesura afectarà tot el transport públic de Catalunya.

La prohibició dels patinets elèctrics al transport públic es va començar a aplicar l'1 de febrer després que la bateria d'un d'aquests Vehicles de Mobilitat Personal s'incendiés a l'interior d'un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat. L'incident va obligar a aturar el comboi enmig de les vies entre les estacions de Sant Boi i Molí Nou (Baix Llobregat) i tres usuaris van haver de ser atesos pel SEM per inhalació de fum.

Al juny l'ATM va decidir prorrogar la prohibició fins al 31 d'octubre per acabar de treballar en una proposta de regulació definitiva.El consell d'administració de l'ATM ha detallat que durant mesos s'han analitzat mesures alternatives com la limitació horària per graus d'ocupació, definició de zones específiques d'ubicació, limitació del nombre de vehicles o la mida màxima, entre altres, però en cap cas s'ha pogut establir un escenari on no es mantingui un factor de risc "molt elevat".

La prohibició, doncs, té lloc davant del perill que les bateries d'aquests dispositius se sobreescalfin i provoquin un incendi. El grup d'experts consultat per l'ATM conclou que les probabilitats d'incendi són baixes, però "d'alta severitat" en cas que es produeixin i per això decideix prohibir-los.



Pujar un patinet elèctric al al metro, tren, autobusos, tramvia o FGC suposarà una sanció de 200 euros.