El veto dels patinets elèctrics al transport públic s'allargarà fins al 31 d'octubre

El veto dels patinets elèctrics al transport públic havia de durar sis mesos, fins al 31 d'agost, però finalment n'acabaran sent nou. Per tant, no es podran pujar pujar patinets elèctrics a trens, metros, autobusos i tramvies fins al 31 d'octubre, com a mínim. Així ho ha anunciat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que ha demanat tres mesos més per trobar una proposta definitiva que reguli l'accés dels vehicles de mobilitat personal.

L'ATM va prohibir els patinets elèctrics al transport públic l'1 de febrer, després que un aparell explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat. Actualment, incomplir la mesura suposa una sanció de fins a 200 euros.

Tal com ha promès l'ATM aquest dimecres, la normativa definitiva de patinets tindrà en compte "aspectes essencials" de salut pública i seguretat, però mantindrà també l'objectiu final d'afavorir la intermodalitat i la inclusió d'aquests vehicles al transport.

Segons s'ha detallat en un comunicat, el grup que analitza el tema està recollint les veus d'agents com els bombers, els operadors o experts en seguretat industrial, entre d'altres.

Aquesta futura regulació podria suposar la prohibició definitiva dels vehicles de mobilitat personal (VMP) al transport públic català per motius de seguretat, o es podria limitar a restriccions puntuals com per exemple, no permetre la càrrega de les bateries a l'interior dels trens. Sense anar més lluny, a primera hora del matí i durant la tarda, les bicicletes no estan permeses als vagons per raons d'ocupació.