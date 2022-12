 Vetat temporalment l'accés de patinets elèctrics als trens i autobusos públics

Fa unes setmanes, la bateria d'un patinet elèctric va patir una sobrecàrrega i es va acabar incendiant a l'interior d'un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). L'incident va obligar a aturar el comboi enmig de les vies entre les estacions de Sant Boi i Molí Nou (Baix Llobregat) i tres usuaris van haver de ser atesos pel SEM per inhalació de fum.

Aquest fet va provocar una reunió urgent de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) amb tots els operadors i representants del cos dels Bombers de la Generalitat. Setmanes després de l'incident, l'ATM ha aprovat aquest dilluns una normativa perquè les operadores puguin prohibir temporalment l'accés de vehicles de mobilitat personal elèctrics a trens i autobusos públics, així com a les estacions.

Això sí, el veto, en principi, no és definitiu: durarà sis mesos, el temps que es donen les administracions implicades (Generalitat de Catalunya, l'ATM i l'Àrea Metropolitana de Barcelona) per elaborar una proposta de regulació per aquests vehicles. Per fer-ho, es constituirà un grup de treball format per Protecció Civil i Bombers. Encara no se sap el dia que es posarà en marxa la prohibició.

Aquesta futura regulació podria suposar la prohibició definitiva dels vehicles de mobilitat personal (VMP) al transport públic català per motius de seguretat, o es podria limitar a restriccions puntuals com per exemple, no permetre la càrrega de les bateries a l'interior dels trens. Sense anar més lluny, a primera hora del matí i durant la tarda, les bicicletes no estan permeses als vagons per raons d'ocupació.