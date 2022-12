Els transports públics de Barcelona modifiquen els seus horaris habituals per Nadal i Cap d'Any

La xarxa de transport públic de Barcelona i àrea metropolitana modificarà els seus horaris habituals per facilitar la mobilitat dels usuaris durant les festes de Nadal, concretament la nit del 24 de desembre, el dia de Nadal, Sant Esteve, la nit de Cap d'Any i la vigília de Reis.

En un comunicat, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha informat que s'incrementarà el nombre de vehicles per atendre aquells punts i franges horàries on hi pugui haver més demanda o necessitats específiques de mobilitat. També es reforçarà la neteja, el manteniment i la seguretat a les estacions més freqüentades de Metro TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Tram.



Els horaris del transport públic a Barcelona durant les festes de Nadal

La vigília de Nadal, és a dir, la nit del 24 al 25 de desembre, com cada any, el Metro TMB, FGC i Rodalies Renfe deixarà de funcionar a les 23:00 hores. Els tramvies i autobusos de TMB realitzaran els últims trajectes a les 22:00 hores.

El dia de Nadal, que aquest any cau en cap de setmana, Metro TMB, FGC i TRAM funcionaran de les 5:00 hores a 2:00 hores, i per Sant Esteve, dilluns 26, ho faran fins a les dotze de la nit. Quant a Rodalies, el dia de Nadal, els trens funcionaran a partir de les 7:00 hores. Bus TMB farà el servei habitual els dos dies.

Metro TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Tram oferiran servei ininterromput la nit de Cap d'Any, és a dir, la nit del 31 de desembre a l'1 de gener. Pel que fa a Rodalies de Catalunya i servei de Bus TMB, l'horari serà l'habitual en dia feiner sense modificacions horàries.

La nit del 5 al 6 de gener, la nit de Reis, es mantindran els horaris habituals de vigília de dia festiu en tots els transports i operadors.



Per la seva banda, el Nitbus -el bus nocturn metropolità de l'AMB que dona servei a Barcelona i 17 municipis de l'entorn- oferirà el servei habitual, de les onze de la nit a les cinc de la matinada cada 20 minuts, com la resta de l'any. De la mateixa manera, els busos nocturns de la Generalitat també oferiran el servei habitual.