Projectors làser, butaques inclinables i l'última tecnologia: Lleida inaugurarà un cine prèmium aquest desembre

Lleida inaugurarà abans d'acabar l'any el primer cine prèmium de Catalunya amb 10 sales equipades amb projectors làser, tecnologia de darrera generació i butaques inclinables, a més d'una sala adreçada als infants. L'equipament innovador se situarà a l'espai que ocupaven els antics Lauren, a l'Illa de l'oci de la capital del Segrià. I està previst que s'inauguri durant la primera quinzena de desembre, segons s'ha anunciat aquest dimarts.

Es tracta d'un projecte d'una de les tres empreses d'exhibició cinematogràfica més importants d'Espanya, la gironina Ocine. En representació de la família propietari, Jordi Agustí ha reivindicat que el cinema "és cultura, fa ciutat i dona vida". L'arribada de la companyia a Lleida es fa per oferir una experiència única, amb entreteniment, comoditat i tecnologia d'avantguarda. Actualment, Ocine té 28 cinemes, amb 245 pantalles, i es troben a 12 comunitats autònomes.

El CEO Gabriel Téllez ha assegurat que s'hi ubicarà la "millor tecnologia", fet que farà que Lleida tingui un cine que pot "competir a escala mundial". Si bé ha detallat que a Catalunya hi ha diverses sales prèmium, el de Lleida serà el primer cinema amb totes les sales dissenyades així. El responsable ha especificat que tots els cinemes que estrenen són únics i singulars, prenen de referència elements i trets d'identitat, i que els caragols és un dels símbols que han pres de Lleida.

🔉Lleida obrirà el primer cinema PREMIUM de Catalunya a l’Illa de l’Oci, dotat amb innovació tecnològica i de confort

✅El projecte reforça la capitalitat de la ciutat perquè Lleida sigui un referent en l’àmbit cultural i audiovisual pic.twitter.com/03GVCQtvIg — Ajuntament de Lleida (@paerialleida) October 22, 2024

Téllez ha comentat que s'ha reduït l'aforament de les anteriors sales en benefici de la comoditat. Així, es passarà de 1.779 butaques a 732, ja que són butaques dissenyades per experts que obtenen el màxim espai i comoditat, totalment reclinables i amb reposapeus. S'ha de tenir en compte que les sales s'adaptaran de manera que també puguin acollir altres esdeveniments.

Pel que fa a la imatge i el so, quatre sales tindran tecnologia Dolby Atmos, que és equipament de so immersiu, amb 64 canals únics. Les deu sales tindran projectors làser Christie d'última generació, que ha suposat la inversió en més d'un milió. Una de les sales es dedicarà als infants, amb espais de joc, mesures de seguretat i un funcionament particular, perquè les famílies puguin gaudir de l'experiència.

"Un gran regal"

Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmat que aquest projecte és "un gran regal" per a la ciutat, que cobreix un dèficit que hi havia i amb el qual la Paeria té una vocació de col·laboració perquè la tramitació dels permisos corresponents es pugui agilitzar. Larrosa ha assegurat que la ciutat fa una aposta clara per la cultura, amb diverses propostes vinculades a l'àrea audiovisual. Per això, ha valorat la iniciativa per l'aportació que també fa a la capitalitat cultural de la ciutat.