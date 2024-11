Prop de 200 persones es manifesten a l'Alt Empordà contra el macro parc eòlic marí projectat al golf de Roses

Prop de 200 persones d'associacions ecologistes, ajuntaments, Unió de Pagesos i cofraries de pescadors de la Costa Brava s'han mobilitzat aquest dissabte a l'Alt Empordà contra el Plemcat, el parc eòlic marí experimental de Roses que ha impulsat la Generalitat. La protesta ha arrencat a Viladamat i ha seguit fins a la platja del Riuet de l'Escala, on es volen ubicar els aerogeneradors.



La marxa també ha servit per presentar la nova plataforma 'No al PLEMCAT', impulsada per Stop Macro Parc Eòlic Marí, IAEDEN-Salvem l'Empordà, SOS Costa Brava i Fòrum l'Escala Empúries.

Avui som fent una marxa per dir no al #PLEMCAT. Volem una transició energètica que sigui justa amb el medi ambient i que sigui feta pel poble i no per les èlits econòmiques. Salvarem el Golf de Roses pic.twitter.com/QW9W1uGhrC — IAEDEN - Salvem l'Empordà 🧡 (@IAEDENSalvemEmp) November 9, 2024

L'alcaldessa de l'Armentera, Cèlia Garbí, ha denunciat la manca de "diàleg" de l'administració per tirar endavant un projecte que "trinxa el territori". Segons diu, ha estat "imposat" i no s'ha tingut "en compte les alternatives" que proposen, com, per exemple, "ubicar els molins en àrees ja destruïdes com els polígons o en autopistes".



En aquesta línia, la batllessa ha considerat que "és un problema de país, perquè malmetria un dels pocs entorns protegits que queden a Catalunya".