Prop de 6.500 persones han estat desallotjades de 31 espais diferents de Barcelona durant la matinada d'aquest diumenge, la primera sense toc de queda a Catalunya després de la fi de l'estat d'alarma. Ho ha explicat el tinent de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, en declaracions a Rac1.

Hi ha hagut grans concentracions en zones com plaça Universitat, el barri de Gràcia, Arc de Triomf o les platges

La Guàrdia Urbana, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, ha dut a terme un dispositiu policial que ha desallotjat grans concentracions de persones en zones com a plaça Universitat, les places del barri de Gràcia, Arc de Triomf o la platja de Bogatell.



Tot i les imatges, Batlle ha dit que espera que al llarg dels pròxims dies la situació es vagi tranquil·litzant i ha fet una crida a la prudència i a la responsabilitat col·lectiva "perquè les imatges que s'han vist no es repeteixin en el futur". Ha celebrat que a partir d'aquest mateix diumenge bars i restaurants puguin reobrir de manera continuada fins a les 23 hores, una mesura que, ha assegurat, evita les concentracions en espais públics, i ha informat que consistori i autoritats sanitàries estan "elaborant un pla sectorial per a l'oci nocturn", que actualment encara roman tancat.



En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que els quatre objectius de Mossos i Guàrdia Urbana ha estat garantir les condicions de convivència, la seguretat viària i seguretat ciutadana i minimitzar el risc de contagis, sent aquest últim el que més s'ha incomplert per part de la ciutadania, perquè la majoria no complia mesures sanitàries com portar mascareta o mantenir la distància de seguretat.

Encara que ha considerat que ha estat una nit intensa amb ambient de revetlla de Sant Joan, ha afirmat que "no ha passat res" que no estigués ja contemplat pels cossos policials tenint en compte la fi de sis mesos de toc de queda, que a Catalunya començava a les 22 hores. Batlle ha afirmat que la nit ha transcorregut "sense accidents i amb algunes sancions", ja que les persones abandonaven els espais públics voluntàriament amb l'arribada dels cossos policials.