El PSC i En Comú Podem reiteren l'aposta per un "govern progressista" després de la seva primera reunió

El PSC i En Comú Podem s'han reunit aquest divendres al matí al Parlament i han coincidit en la voluntat d'explorar un acord "que permeti un govern progressista" a Catalunya després de les eleccions de l'14 de febrer, han explicat els dos partits en dos comunicats . Per part dels socialistes hi han participat la vicepresidenta primera del partit, Eva Granados, i els diputats electes Alícia Romero, Ferran Pedret i Raúl Moreno, mentre que per part dels comuns hi han assistit el diputat electe David Cid, la co-coordinadora de l'espai, Candela López, el regidor de l'Ajuntament de Barcelona Jordi Martí i la secretària general de Podem Catalunya, Conchi Abellán.



En el seu comunicat, el PSC ha destacat el "bon clima i la bona entesa" entre els dos partits, i ha afirmat que en la trobada els socialistes han plantejat la necessitat d'aconseguir un acord perquè hi hagi un Govern progressista presidit per Salvador Illa. També han abordat "qüestions relatives a l'inici de la legislatura, com la composició de la Mesa de Parlament, la distribució d'escons i la manera d'afrontar la presència de l'extrema dreta a la Cambra".



Per la seva banda, els comuns han explicat en el seu comunicat que durant la reunió també han traslladat a el PSC la seva voluntat "de conformar un govern progressista" a Catalunya. Així mateix, han abordat "la necessitat d'una estratègia conjunta de totes les forces per aïllar Vox i impedir que accedeixin a càrrecs institucionals", com la mesa del Parlament o la presidència de les comissions.

Aquesta ha estat la primera reunió entre socialistes i comuns per abordar la investidura i la formació del govern, després que el PSC guanyés les eleccions en vots, empatant en escons amb ERC, i els comuns quedessin com a sisena força mantenint els seus vuit escons. Després dels resultats, el candidat del PSC, Salvador Illa, va trucar tots els grups excepte a Vox per comunicar-los que es presentarà a la investidura, encara que de moment no compta amb els suports necessaris perquè prosperi, i aquesta és la primera reunió pública en què han participat per buscar aquests suports. En Comú Podem també es reunirà els propers dies tant amb la CUP com amb ERC, mentre que els socialistes no tenen previstes reunions amb d'altres formacions.

L'ANC es mobilitzarà per un Govern independentista

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una concentració el diumenge 28 de febrer a la plaça Catalunya de Barcelona sota el lema "Govern independentista per la urgència social i nacional". En roda de premsa, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha emplaçat ERC, Junts i la CUP a no "malbaratar" el "grandíssim" resultat de l'independentisme el 14-F i configurar un govern de concentració que avanci en el procés. Paluzie ha demanat "sentit d'Estat" a les tres formacions per impulsar un executiu "fort" i "unit" amb unes bases diferents de l'executiu de la passada legislatura. Els ha demanat trobar el consens en l'estratègia independentista i assumir la desobediència "necessària" amb el suport de la societat civil.