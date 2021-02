Els partits activen les primeres reunions per negociar el Govern

Els partits han pres posicions i han començat a agendar trobades per negociar la formació de Govern. Després que aquest dimecres es reunissin ERC i la CUP, els republicans han anunciat que mantindran una trobada amb Junts per Catalunya. Els dos líders de la candidatura, l'expresident Carles Puigdemont i la candidata a la presidència, Laura Borràs, s'han trobat aquest dimecres a Brussel·les per abordar l'estratègia del partit de cara a les negociacions. ERC deixa per més endavant, així, la reunió amb els Comuns. Aquesta formació, però, es reunirà "en les pròximes hores" amb el PSC per tractar la investidura del seu candidat, Salvador Illa.

ERC vol entaular una negociació que englobi tant la investidura, el Govern i els pressupostos com la Mesa del Parlament

Segons han apuntat fonts del partit, ERC es reunirà en breu amb JxCat. Després de la reunió amb la CUP, ara volen tenir un primer contacte formal amb la formació postconvergent per abordar els escenaris de futur. La voluntat d'ERC és entaular una negociació que englobi tant la investidura, el Govern i els pressupostos com la presidència i la Mesa del Parlament. Fonts d'ERC han evitat concretar en quines dates seran les posteriors trobades amb la CUP, però sí que han destacat que primer conversaran amb Junts. Des d'aquesta formació, per la seva banda, han apuntat que tenen previst celebrar la trobada aquesta mateixa setmana i, en el cas dels Comuns han explicat que ja tenen una reunió planificada.



D'altra banda, Borràs i Puigdemont han remarcat després de la seva trobada a Brussel·les la "importància" que l’independentisme superés el 51% de vots el 14-F, i consideren que el resultat afavorirà la creació d’un govern independentista que apliqui el mandat electoral, segons un comunicat emès pel partit. A l'equip que pilotarà les converses amb ERC hi haurà la vicepresidenta Elsa Artadi i el diputat electe Josep Rius, així com el secretari general del partit, Jordi Sànchez, i el diputat Albert Batet.

PSC i Comuns es trobaran "en les pròximes hores"

D'altra banda, el PSC i els Comuns es trobaran "en les pròximes hores" per negociar la investidura del candidat socialista, Salvador Illa. El presidenciable del PSC ha delegat aquesta negociació en els diputats Eva Granados, Alícia Romero, Ferran Pedret i Raúl Moreno. Per la banda dels Comuns, el seu equip negociador estarà conformat per David Cid, Candela López, Jordi Martí i Conchi Abellán. Illa va emplaçar tots els partits, excepte Vox, a una trobada presencial després d'haver fet una ronda de trucades per anunciar que presentaria la seva candidatura per presidir el Govern després d'haver guanyat en vots el 14-F.



Illa va dir dilluns que presentar-se a la investidura és "un gest real", ja que han guanyat els comicis i els "correspon" presentar-la i "formar Govern". Amb tot, està en les mans de la presidència del Parlament proposar el candidat o candidata, un cop consultats els representants dels partits i grups polítics amb representació parlamentària.



Els Comuns també han agendat una trobada amb ERC, tot i que no concreten quan, i estan pendents de trobar una data amb la CUP.



La CUP exigeix la dimissió de Miquel Sàmper

Junts per Catalunya i la CUP també s’han reunit aquest dijous, en una trobada clarament marcada per l’actuació policial dels Mossos d’Esquadra durant les manifestacions per demanar la llibertat de Pablo Hasél. Els anticapitalistes han demanat la dimissió del conseller d’Interior, Miquel Sàmper, i han exigit "l’aturada de la repressió i un gir de 180 graus en les polítiques de seguretat" per tal de poder donar continuïtat a les converses de qualsevol possible acord. Els anticapitalistes han considerat que la promesa de "transparència" per part dels Mossos d’Esquadra, en l'ús de projectils de foam a les manifestacions "és totalment insuficient i poc creïble".



Per la seva part, Junts per Catalunya, partit que té les competències de la conselleria d’Interior, ha assegurat en un comunicat que valoren "críticament les situacions de violència viscuda i els errors comesos per alguns agents de la BRIMO, que en cap cas poden quedar impunes". En aquests sentit, els de Laura Borràs asseguren que aposten "per un nou model d’ordre públic" i insten "la resta de forces polítiques a debatre al Parlament de Catalunya la reforma del model policial català".