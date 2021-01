El PSC i JxCat tomben la moció d'ERC contra Núria Marín a la Diputació de Barcelona

El PSC i JxCat han tombat aquest dijous a la Diputació de Barcelona la moció d'ERC contra Núria Marín i la corrupció. Els dos partits, membres de l'equip de govern, s'han unit per protegir Marín, presidenta de la Diputació i alcaldessa de l'Hospitalet, qui està investigada per presumpta corrupció en el cas del Consell Esportiu de la seva ciutat. La iniciativa només ha tingut el suport d’ERC, Tot per Terrassa i Ciutadans, insuficients per ser aprovada, ja que el PSC i Junts per Catalunya hi han votat en contra i el PP i En Comú Guanyem s’hi han abstingut.

El portaveu del grup d'ERC, Dionís Guiteras, ha defensat que la "simple sospita fa necessari que es faci un pas al costat". Ha lamentat que hagi posat a disposició el càrrec de presidenta del PSC, però no el de presidenta de la Diputació. "Defensem la presumpció d'innocència, però no posem les institucions per damunt de les persones", ha afegit. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet va aprovar el 23 de desembre per unanimitat la moció presentada per ERC per tal que el consistori es presenti com a acusació particular en el cas del Consell Esportiu.



La moció tenia quatre demandes principals: condemnar "la manca de transparència en la informació" sobre la investigació donada per Marín, constatar que la Diputació de Barcelona "no ha tingut una actitud satisfactòria a l’hora de retre comptes" i condemnar "la corrupció en totes les seves expressions. Per últim, demanava de revisar el Codi de bon govern i qualitat institucional de la diputació i el codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la diputació per a "preservar la integritat pública de la institució i els membres que en formen part".



Núria Marin està investigada per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) pels presumptes delictes de prevaricació, malversació de diner públic i omissió del deure de perseguir un delicte en el cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Segons la investigació, la sospita és que es van utilitzar subvencions públiques per desviar fons de l'ens i pagar sobresous als seus directius, entre d'altres prebendes. El cas va esclatar el juny, arran de la denúncia de l'aleshores tinent d'alcaldia d'Educació, Esports i Joventut, Jaume Graells, qui posteriorment va deixar el càrrec.